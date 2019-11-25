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Путин предложил кабмину отменить налог на имущество спортивных организаций

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Путин предложил кабмину отменить налог на имущество спортивных организаций

Москва, 25 ноября. Президент России Владимир Путин предложил правительству рассмотреть возможность отмены налога на имущество спортивных организаций. Соответствующая инициатива прописана в перечне поручений главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Глава государства предложил кабмину внести изменения в законы о физкультурно-спортивных обществах и спортивных клубах. Он отметил, что необходимо усовершенствовать правила создания и контроля деятельности физкультурно-спортивных обществ и спортивных клубов. Путин поручил правительству и Госдуме до 30 июля установить права и обязанности этих учреждений.

Президент также поручил ввести такие понятия, как «корпоративный спорт», «школьная спортивная лига» и «любительский спорт». Он констатировал, что местное самоуправление в регионах должно заниматься формированием и обеспечением муниципальных спортивных команд.

Путин предложил кабмину отменить налог на имущество спортивных организаций

В этом же списке поручений глава государства предложил отменить налог на имущество для спортивных организаций.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся​​​ применения налоговой ставки в размере ноль процентов по налогу на имущество организаций в отношении имущества организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин заявил о необходимости расширить практику применения механизмов государственно-частного партнерства при строительстве спортивных объектов.

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Источник: Пресс-служба Кремля
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