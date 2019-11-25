США вновь заговорили о борьбе с ИГ на фоне кражи нефти в Сирии

Вашингтон, 25 ноября. Военные США объявили о возобновлении операций против «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) на севере Сирии. Об этом в понедельник сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на военных чиновников.

Это противоречит словам президента США Дональда Трампа, который еще в декабре 2017 года заявил о полной и окончательной победе над ИГ1 в Сирии. Причем победу над джихадистами хозяин Белого дома всецело приписал американским военным, незаконно присутствующим в Сирии.

Позже Трамп объявил о выводе американского контингента с территории Сирии. При этом он распорядился оставить порядка 200 спецназовцев с техникой якобы для «охраны» захваченных курдскими радикалами сирийских нефтяных полей от «Исламского государства».

На деле же американские военные вместе со своими курдскими союзниками крадут сирийскую нефть и контрабандой вывозят ее за пределы страны для последующей продажи. Президент Сирии Башар Асад уже заявил, что намерен обратиться в ООН и поднять там вопрос о компенсации украденных ресурсов.

При этом он полагает, что ответственность за кражу нефти несет не столько Трамп, сколько крупные американские компании, которые являются «истинными хозяевами» США и определяют политику страны, исходя из своих экономических интересов.

Отметим, что в деле хищения сирийских углеводородов армии США помогают наемники из американской ЧВК Blackwater. Федеральное агентство новостей еще в начале месяца сообщало о переброске в провинцию Дейр-эз-Зор нескольких тысяч боевиков из Blackwater.

По данным Минобороны РФ, прибыль США от продажи ворованной сирийской нефти составляет 3,3 млн долларов в день. Зарабатывают на нефтяном воровстве и курдские боевики SDF. Так, к примеру, главарь курдской группировки Мазлум Абди в обмен на сирийскую нефть стал обладателем больших поместий в Калифорнии и Флориде.

1 Организация запрещена на территории РФ.