Киев, 25 ноября. На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова. Как сообщил чиновник на своей странице в Facebook, из клуба его выволокли на улицу и угрожали расправой.

В минувшие выходные Рубан в соцсетях пожаловался, что один из украинских караоке-баров является «рассадником коллаборационизма и сепаратизма». По его словам, ночью в клубе зазвучала песня Олега Газманова «Москва, звонят колокола». Он пожаловался диджею, однако спустя десять минут включили еще одну композицию Газманова, на этот раз «Офицеры».

«На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», — рассказал Рубан.

Он также добавил, что охранники и посетители клуба «угрожали физической и психологической расправой». На место избиения прибыл наряд полиции, который вызвал чиновник. Однако, по словам Рубана, те ничего не предприняли, а один из полицейских и вовсе «отхватил по физиономии от посетителя».

«На мое заявление, что будет оформлена жалоба на бездействие полиции, мне поступили угрозы от полиции и охраны, с которой, судя по всему, полиция вступила в сговор, что на меня будут написаны множественные заявления не знаю о чем (наверняка придумают)», — пожаловался чиновник.

Чуть позже он опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что встретился с руководством ночного клуба, которое пообещало, что охранники принесут ему извинения.

На следующий день на странице чиновника последовал еще один пост, на этот раз ему самому пришлось оправдываться за свои действия. Рубан заявил, что является «русскоязычным украинцем», «в быту» говорит на русском языке и слушает «некоторые песни на русском». По его словам, его претензии к бару касались не воспроизведения русских песен как таковых, а именно композиций «Москва, звонят колокола» и «Офицеры», которые по его словам «пропагандируют армию и военнослужащих Российской Федерации».

«Я не националист, и у меня всегда были непростые отношения с ними, но я патриот своей страны. Я полюбил Грузию, уважаю Польшу и другие страны Евросоюза. Россия для меня умерла в 2014 году», — оправдался русскоязычный украинец Рубан.

Добавим, чуть позже украинские СМИ распространили официальное заявление Славянского отдела полиции Донецкой области по данному факту. В полиции уточнили, что около трех ночи поступило сообщение о конфликте в ночном клубе.

«При написании письменного заявления между заявителем и другим посетителем вновь возник конфликт, и человек, не написав заявление, ушел из заведения», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно о записи чиновника в Facebook, где он пожаловался на бездействие полиции. Руководство областного главка полиции назначило по данном факту проверку.

В 2015 году министерство культуры Украины опубликовало «черный список» деятелей культуры, в том числе и российских, которые якобы «создают угрозу национальной безопасности». В перечень попали в частности Олег Газманов, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. При этом список постоянно пополняется новыми личностями.

Украинские власти в 2015 году признали Россию «страной-агрессором». С тех пор Киев бездоказательно заявляет, что Москва вмешивается в дела Украины и якобы является стороной конфликта в Донбассе. В МИД РФ не раз опровергали эти утверждения, называя их «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет никаких военных планов в отношении Украины, а наоборот желает ей преодоления кризиса.

В рамках недружественной политики Киева десяткам российских артистов был запрещен въезд на Украину. Одной из причин также стало воссоединение Крыма с Россией в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Киев волеизъявление крымчан так и не признал, и российские деятели культуры, которые посещали полуостров после марта 2014 года, повергаются на Украине преследованиям.