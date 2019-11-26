Сирия, 26 ноября. Одиннадцатое совместное патрулирование Турции и РФ прошло в Хасаке. САА заняла еще три населенных пункта на юге Идлиба. Новые тоннели курдских боевиков были обнаружены вблизи Рас аль-Айна турецкими военными, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции боевиков в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили три населенных пункта на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: провоцировала стычки с САА на западе Алеппо; обвиняется в установке СВУ на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: установило СВУ в автобусе САА на юго-востоке Хомса.

Курдские вооруженные группировки: заявили о предотвращении взрыва в Хасаке; захватили неисправный турецкий беспилотник на севере Ракки; подозреваются в минировании территорий у Айн-Иссы в Ракке; обвиняются в организации взрыва в Азазе в Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: осуществили совместное с РФ патрулирование приграничных районов на севере САР; нанесли ответные удары по позициям исламистов на севере Алеппо; обнаружили новые тоннели курдских радикалов на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо накануне вновь наблюдались столкновения на линии разграничения поддерживаемых Анкарой формирований и курдских бандгрупп. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что боевики Отрядов народной самообороны (YPG) в очередной раз спровоцировали обострение вооруженного конфликта, открыв огонь по городу Азаз. После этого протурецкие бойцы нанесли ответные удары по позициям курдских радикалов в районе населенных пунктов Харбул и Тель-Малид.

Кроме того, члены YPG подозреваются в организации взрыва в Азазе. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), сработало СВУ, установленное в автомобиле, что привело к гибели двух и ранению еще нескольких гражданских лиц.

Между тем на западных окраинах Алеппо активизировались вылазки исламистов террористического объединения «Тахрир аш-Шам». Один из местных жителей по имени Махмуд сообщил новостному агентству The Wall Will Fall, что гражданские лица, проживающие вблизи оккупированных «Джебхат ан-Нусрой»1*** районов, страдают от снайперских обстрелов и взрывов мин, заложенных террористами. Предполагается, что радикалы увеличили число атак на мирное население в Алеппо с целью оттянуть внимание сил САР от Идлиба.

В административном центре региона прошла гуманитарная акция французской благотворительной организации Chretiens d'Orient. Об этом заявлял Twitter-канал движения (SOSCdOrient).

Провинция Хомс

В минувшие сутки произошел взрыв в пустыне Бадия аш-Шам на юго-востоке Хомса. По сведениям военного источника в сети Twitter (jisrtv), сработало СВУ, которое было установлено в автобусе с сирийскими солдатами. Бомба была активирована в момент проезда транспортного средства вблизи дамбы Аль-Ваер, что привело к гибели одного из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). В организации взрыва обвиняются боевики «Исламского государства». Местные активисты и военные эксперты полагают, что террористам до сих пор удается осуществлять подпольную деятельность на подконтрольных правительственным войскам территориях ввиду существования укрытия в виде оккупированной США «зоны безопасности» в районе «ат-Танфа».

Между тем в город Пальмира была доставлена гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. Среди нуждающихся были распределены 400 продовольственных корзин общим весом почти в две тонны.

Провинция Дейр-эз-Зор

Мощный взрыв произошел в городе ат-Тайба в восточной части региона. Агентство новостей SANA News передавало, что детонировавшая мина была заложена на дворе одной из местных школ. Жертвами случившегося стали 18 детей, одна девочка погибла. Местные активисты полагают, что СВУ установили боевики «Исламского государства» еще во время оккупации данного района. Как известно, населенный пункт находится на восточном берегу реки Евфрат на занимаемой «демократическими силами» территории.

Провинция Идлиб

В течение дня Сирийская арабская армия (САА) продолжила развивать наступление на границах «Большого Идлиба». В результате развернувшихся боев правительственные подразделения взяли под контроль населенные пункты Умм аль-Халахиль, аз-Зарзур и Сур. Информационный портал Step News Agency заявлял о попытках контратак со стороны радикалов, которые, однако, были пресечены силами САР. Поддержку САА на данном направлении оказала российская авиация. Самолеты ВКС РФ наносили удары по штаб-квартирам и оборонительным сооружениям боевиков на окраинах населенных пунктов Маарет ан-Нуман, ат-Тах, Маар-Зита, Кафрума, аль-Хасс и Кафр-Набаль.

Провинция Ракка

В минувшие сутки в районе города Айн-Исса вновь разворачивались столкновения между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и протурецкими формированиями. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что вооруженное противостояние обернулось нейтрализацией четырех курдских радикалов.

Тем временем неподалеку от Айн-Иссы у поселения аль-Маалик прогремел взрыв фугаса, о чем сообщал новостной портал Masar Press Agency. В его установке обвиняются члены Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Хама

Поступала информация о взрыве вблизи границы между Хамой и Идлибом. По сведениям новостного портала SANA News, инцидент произошел в сельскохозяйственном районе у населенного пункта Таль-Баззам, что привело к гибели одного из местных фермеров. В организации взрыва подозреваются исламисты вооруженной оппозиции, отряды которых дислоцируются на границах «Большого Идлиба».

После этого в северо-западной части региона вновь фиксировались вылеты российских ВКС и ВВС Сирии. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), работа союзной авиации призвана предотвратить возможные вылазки джихадистов.

Провинция Хасака

В провинции завершилась работа одиннадцатого патруля объединенных сил военной полиции РФ и турецких военных. Совместное патрулирование началось в 10.00 со стороны населенного пункта Дейрун-Ага. Напомним, мониторинг обстановки в приграничных с Турцией районах осуществляется в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября.

Между тем курдские радикалы заявили о предотвращении взрыва в административном центре региона. Согласно информации военного источника в сети Twitter (NovostiDamask), члены так называемой милиции курдов «Асайиш» выявили заминированный мотоцикл, после чего саперы обезвредили установленное на нем СВУ. Тем не менее во второй половине дня один из медиапорталов ИГ1 опубликовал заявление о совершении террористами новой вылазки. По данным джихадистов ИГ, нападение было предпринято в районе Гувейран в Хасаке и привело к уничтожению двух радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Агентство новостей Anadolu Agency сообщает о том, что в предместьях города Рас аль-Айн были обнаружены несколько новых тоннелей курдских боевиков. Напомним, военнослужащие вооруженных сил Турции продолжают обследовать районы безопасной зоны на севере САР на предмет выявления СВУ и мин, заложенных членами Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) перед тем отступить.

1 Организация запрещена на территории РФ.