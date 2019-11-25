Врач рассказал, как пережить грядущую «атмосферную впадину»

Москва, 25 ноября. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, как обезопасить себя от последствий резкого понижения атмосферного давления, которое может произойти в ближайшие дни.

Врач напомнил, что к погодным аномалиям восприимчивы пожилые люди. По его словам, в периоды резкого понижения атмосферного давления у них могут возникать проблемы с суставами.

«Старики чувствуют это очень сильно, у них артериальное давление скачет, как барометр, суставы начинают неметь за несколько часов до таких резких скачков атмосферного давления. Также у многих людей может произойти обострение уже имеющихся хронических заболеваний», — пояснил Гайфутдинов.

Он также добавил, что во время резких скачков атмосферного давления пожилым людям следует отказаться от каких-либо физических нагрузок, а также от длительных поездок и прогулок. Кроме того, Гайфутдинов посоветовал заранее начать прием лекарственных средств, которые были назначены врачом.

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 30 ноября в Москве ожидается оттепель и понижение атмосферного давления. 31 ноября температур воздуха в столице достигнет нулевой отметке. По словам Вильфанда, существенных осадков в Москве в этот период не будет. Однако 1 декабря в Москве ожидается небольшой снег.