Экс-депутат Рады попросил Макрона повлиять на Зеленского

Киев, 25 ноября. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет о 85-летнем политзаключенном Мехти Логунове, который вот уже 830 дней находится в тюрьме по сфабрикованному уголовному делу о госизмене. По словам Журавко, ранее он обращался к Зеленскому, и представители офиса президента ответили, что глава государства в курсе ситуации. Однако никаких действий со стороны Банковой не последовало.

«Только вы, как лидеры стран — партнеров Украины, можете повлиять на сложившуюся ситуацию с беспределом, творимым предыдущей и уже нынешней властью, в лице правящих президента, членов парламента и правительства от политической партии «Слуга народа», — пишет Журавко в открытом письме, текст которого выложен на его странице в Facebook.

Автор обращения обратил внимание на то, что у Логунова за время пребывания в тюрьме выпало уже 15 зубов. Если западные страны не вмешаются в ситуацию и не помогут освободить пожилого узника совести, то политзаключенный может умереть в тюрьме.

Напомним, что Мехти Логунов является кандидатом технических наук и изобретателем. В августе 2017 года он был задержан сотрудниками СБУ за контакты с коллегами из РФ. В итоге мужчина получил 12 лет лишения свободы. Бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко утверждает, что Логунова посадили в тюрьму, поскольку он был противником Майдана и выступал против гражданской войны в Донбассе.