Ленинградец и настоящий патриот — как вратарь Вячеслав Малафеев стал звездой футбола

Легенда футбольного клуба «Зенит», бывший вратарь сборной России, а сейчас — успешный предприниматель и замдиректора родного клуба Вячеслав Малафеев знает все о том, как бороться за честь и славу России. Он неоднократно получал звание «Лучшего вратаря», а однажды его отметили высшей наградой защитника ворот — призом «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Футболом Вячеслав увлекся в шесть лет. Он занимался в спортивной школе «Смена» у известных тренеров — Владимира Савина и Владимира Вильде. В 1999 году он стал играть за футбольный клуб «Зенит». В дебютном матче «Зенит» против «Алании» Малафеев показал себя не очень хорошо, однако его все равно пригласили выступать за сборную России.

В 2001 году Малафеев завоевал для клуба первую бронзовую медаль: «Зенит» занял третье место в чемпионате России. В 2003 году команда заняла уже второе место, а вратарь попал в список «33 лучших футболистов», а также получил престижную премию «Вратарь года». Всего в том сезоне Вячеслав сыграл 36 игр и пропустил 30 мячей. В следующем году спортсмену удалось улучшить результат: он провел 24 игры и пропустил 27 мячей, а «Зенит» стал чемпионом России.

В 2011 году Малафеев установил новый рекорд: матч против «Порту» стал 159-м в карьере голкипера, когда он оставил ворота в неприкосновенности. Предыдущий рекордсмен Сергей Овчинников «сыграл в ноль» 158 матчей. Тогда же Вячеслав вошел в рейтинг портала ESPN как один из лучших вратарей мира.

В 2013 году Малафеев занялся предпринимательством: основал агентство недвижимости. Бизнес развивался успешно: спустя год спортсмен открыл еще один филиал компании. Сегодня компания насчитывает шесть подразделений, специализирующихся на торговле недвижимостью и дизайне интерьеров. Кроме того, Малафееву принадлежит служба безопасности, юридическая фирма и горнолыжный курорт «Любогорье».

Спортивную карьеру вратарь при этом не оставил. В 2014 году Вячеслав завоевал серебро в чемпионате России, а в 2015 году «Зенит» в очередной раз чемпионат выиграл.

Малафеев по-настоящему предан малой родине — Санкт-Петербургу. По его словам, петербуржцы любят свой город особенно сильно.