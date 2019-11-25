Путин рекомендовал регионам расширить практику концессий при строительстве спортобъектов

Москва, 25 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить практику применения механизмов государственно-частного партнерства при строительстве спортивных объектов. Соответствующее заявление глава российского государства сделал по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что необходимо разработать меры по строительству детских спортивно-оздоровительных лагерей. Кроме того, по словам российского президента, регионы должны принять определенные меры, которые направлены на государственную поддержку спортивных федераций и других организаций.

Лидер России указал на важность и необходимость принятия мер, цель которых заключается в совершенствовании процесса взаимодействия региональных властей, органов местного самоуправления и спортивных организаций.

По словам Владимира Путина, важно разработать решение о финансировании спортивных объектов за счет средств регионов и местных бюджетов.

Напомним, ранее Путин на полях инвестиционного форума «Россия зовет!» рассказал, что в РФ продолжает сохраняться позитивная экономическая динамика, а во втором полугодии Минэкономразвития отмечает ускорение роста ВВП.