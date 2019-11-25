Школьники и «Россети» предложили способы добычи энергии с помощью V2G

Ярославль, 25 ноября. Представители группы компаний «Россети» и школьники на всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОрия» предложили способы использования V2G в качестве источника энергии.

В команду школьников вошли ребята, показавшие наилучшие результаты на всероссийской олимпиаде «Россетей» по математике, информатике и физике, а также участники энергетической проектной смены центра «Орленок». В рамках форума «ПроеКТОрия» команде было предложено решить задачи из области цифровой энергетики — «Электрический Facebook», «V2G как источник энергии» и «Сетевые сервисы».

Особый интерес со стороны школьников вызвал второй кейс. Они помогли «Россетям» найти лучшие варианты использования зарядных станций электромобилей в качестве источника энергии. Как отметили в компании, особенностью поставленной задачи стал тот факт, что электромобили должны не потреблять, а отдавать энергию в сеть.

«Школьники имеют уникальную возможность стать причастными к новейшим цифровым технологическим трендам, испытать себя и проверить на практике жизнеспособность самых смелых идей», — отметил заместитель гендиректора ПАО «Россети» Константин Михайлик.

Ранее в лаборатории форума «ПроеКТОрия» в зоне вызова «Среда обитания» старшеклассники под руководством экспертов «Ростелекома» предложили проект создания комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам специалистов, внедрить его можно уже сейчас.