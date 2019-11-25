Американские налоговые службы конфискуют дома и превращают людей в бомжей

Старая американская поговорка гласит: «Неизбежны лишь смерть и налоги». За этой фразой кроется суеверный страх жителей США перед всесилием налоговых органов. Этот страх более чем обоснован, поскольку налоговая служба в Америке может лишить любого и особенно малообеспеченного человека абсолютно всего: оставить без денег, имущества и, как нередко случается, даже без жилья. Так, в США конфискация домов за неуплату налогов является довольно частой практикой налоговых органов.

Как работает практика налогового угнетения

Если вы задолжали неоплаченные налоги правительству Соединенных Штатов, то этим делом начинает заниматься служба внутренних доходов. Один из самых распространенных методов, который использует эта служба, — наложение налогового залога на вашу собственность.

Для этого налоговому управлению необходимо выполнить определенные шаги. Во-первых, оно должно оценить вашу налоговую задолженность. Как только станет понятно, сколько вы должны, ведомство отправляет вам счет, который называется «уведомление и требование об оплате». Если вы не платите налог в течение положенного срока, то в специальный реестр вносится «уведомление о федеральном налоговом залоге», чтобы предупредить потенциальных покупателей вашего имущества о задолженностях.

Федеральный налоговый залог предполагает начисление процентов за имущество. При этом служба внутренних доходов не забирает вашу собственность не только из-за того, что на нее наложен арест, а она на самом деле предпочла бы этого не делать. Как и большинство кредиторов, налоговая служба хочет денег, а не вещей, которые ей придется продавать. Однако налоговая служба может конфисковать как недвижимость, так и любое личное имущество, например, ваш дом, автомобиль или даже мебель.

Недавно 83-летний пенсионер из Мичигана Ури Рафаэли лишился дома из-за символического долга по налогу на собственность в размере 8 долларов 51 цента. Рафаэли купил этот дом в 2011 году за 60 тыс. долларов, а муниципалитет округа Оклэнд забрал жилье Рафаэли и продал на аукционе за 24,5 тыс. долларов. Это случилось из-за того, что в Мичигане действует закон, согласно которому даже небольшая неуплата налогов на собственность влечет конфискацию этой собственности в пользу местной администрации. Случай Рафаэли далеко не единичный. Ранее в городке Меса (штат Аризона) у ветерана-инвалида ВВС США Джима Бернера отняли дом за долг по налогам в 236 долларов. В той же Аризоне семья умершего владельца дома потеряла право собственности на него из-за долга в 808 долларов. Только в одном округе Аризоны за небольшие налоговые неуплаты или непогашения кредитов с 2010 года было конфисковано 642 дома. Всего же в США за 13-летний период без домов остались более 10 млн человек.

Это произошло между 2006 и 2014 годами. Кроме того, такая тенденция стала также последствием кризиса низкокачественных ипотечных кредитов. Кризис не только все еще ощущается сегодня, но он неизгладимо изменил отношение американцев к домовладению и образу жизни.

Для американца владение домом — это основной способ, которым семьи создают себе богатство, чтобы обеспечить свою пенсию. Но при этом потенциальные домовладельцы часто обременены не только дорогостоящим ремонтом и налогами на имущество, но могут столкнуться с выселением из своих жилищ как обычные арендаторы. Так, к примеру, дом, который пытается купить Морин Сеймур, может быть конфискован в пользу города Южный Эвклид в штате Огайо и снесен. При этом она вложила в этот дом 25 000 долларов.

Иначе говоря, в США действует легальная практика финансового угнетения малоимущего населения, где любая случайность или оплошность может привести к потере всего имущества и выкидыванию на улицу. Причем и чиновникам на местах, и чиновникам из федерального правительства глубоко безразличны судьбы людей из социальных низов. Даже если эти люди пожертвовали здоровьем ради защиты своей страны, как аризонский ветеран Джим Бернер. Если бы ситуация обстояла по-другому, то конфискации недвижимого имущества за неуплаты были бы давно заменены на штрафы или иные менее жесткие санкции.

Налоговый «экстремизм» в США

На фоне «налогового произвола» в США активизировалось движение так называемых «налоговых протестующих» (tax protesters). Это движение правительство США уже давно записало в «экстремистские».

Движение налогового протеста — это старое антиправительственное движение, которое подразумевает оппозиционное отношение к федеральным подоходным налогам. Протестующие обычно считают, что законы о подоходном налоге в какой-то мере недействительны либо они не применяются к большинству граждан. Таким образом, они считают, что имеют юридическое и моральное право не платить налоги.

Многие налоговые протестующие подозревают, что правительство скрывает «правду» о подоходном налоге, чтобы продолжать угнетать людей и забирать их деньги. Они участвуют в самых разнообразных стратегиях уклонения от уплаты налогов, которые варьируются от простого отказа платить налоги до сложных схем, предусматривающих офшорные трасты, скрывающие доходы от правительства. Налоговые протестующие также иногда проявляют насилие, нападая на агентов налоговой службы. При ухудшении уровня жизни налоговый протест имеет все шансы перерасти в общенациональный.

Афроамериканцы — жертвы налоговых издевательств

Чаще всего жертвами «избыточного налогообложения» оказываются расовые меньшинства и, прежде всего, афроамериканцы. В США существует дискриминационный расовый налог. Он возник из-за того, что дома в афроамериканских районах, которые потеряли ценность после краха цен на жилье в 2008 году, было сложнее и дороже восстанавливать, чем недвижимость в «белых» районах. В большинстве городов оценщики обязаны регулярно проводить переоценку недвижимости, но когда они этого не делают, то домовладельцы в афроамериканских районах в конечном итоге платят больше налогов по отношению к их стоимости жилья, чем домовладельцы в «белых» районах.

Сегодня домовладельцы во многих афроамериканских районах сталкиваются с эпидемией выкупа прав собственности. Она вызвана незаконной расово-разрозненной системой налогообложения собственности. Фонд правовой защиты и образования NAACP недавно подал иск в отношении переоценки афроамериканских домов в Детройте. Однако, несмотря на активно выражаемое недовольство и требования темнокожих граждан США снизить или удалить налог на собственность, к их голосам никто не прислушивается.