Москва, 25 ноября. Российские власти выступают против неограниченного допуска всех НКО на конференции стран — участниц «Организации по запрещению химического оружия». Об этом в понедельник заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, таким образом участниками конференций могут стать любые одиозные организации, прикрывающие свою политическую деятельность гуманитарным статусом. В качестве примера он привел скандально известную НКО «Белые каски», которая создает в Сирии фейки, отрабатывая политический заказ западных стран.

«Они запятнали себя откровенными махинациями и связями с террористическими группировками на Ближнем Востоке», — отметил дипломат.

Шульгин предложил не допускать организации, которые используют ОЗХО в политических целях. Отметим, что организация «Белые каски» является НКО, которая на бумаге оказывает гуманитарную помощь жителям Сирии, пострадавшим от войны. Однако на деле организация занимается съемкой постановочных роликов для фальсификации последствий «химатаки». Инсценировка «Касок» уже дважды становилась поводом для нанесения удара США по территории Сирии.

Министерство обороны РФ провело расследование, в ходе которого установило личности актеров, сыгравших «жертв» придуманной химатаки. Они признались, что согласились сниматься в ролике «Касок» за еду.

Накануне член комиссии ОЗХО, которая расследовала «химатаку» в сирийской Думе, обвинил руководство ОЗХО в искажении фактов. Он отметил, что в докладе были упущены очень важные замечания, что в итоге привело к предвзятости, подрывающей достоверность предоставленного отчета. Поручение изменить доклад отдала канцелярия генерального директора организации. И если в оригинале доклада отрицалось умышленное использование хлора в качестве химоружия, то после правок «появились доказательства использования хлора».