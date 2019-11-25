Донбасс сегодня: радикалы берут в заложники офицеров ВСУ, морпехи подставляют десантников

Донбасс, 25 ноября. Националисты взяли в заложники офицера украинской армии с целью обмена. В Мариуполе готовятся к теракту на крупном предприятии. Морская пехота ВСУ оставляет десантникам пустые позиции. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о шести обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ за минувшие сутки. Ударам из 120-мм минометов, гранатометов и орудий боевых машин пехоты подверглись Донецк, Спартак и Саханка.

Националисты готовят теракт

Представители Службы безопасности Украины на совещании в Мариуполе заявили, что украинские националисты готовят террористический акт на заводе «Азовсталь». Об этом, ссылаясь на информацию от собственных источников из армейского корпуса республики, сообщил представитель управления Народной милиции ДНР Ринат Айгистов. Совещание проводилось в присутствии руководителей силовых структур Киева.

Разведка ДНР, в свою очередь, отмечает усиление охраны и пропускного режима на предприятии «Азовсталь». С сотрудниками объекта проводятся занятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На учениях, кроме заводчан, присутствовали представители полиции и МЧС.

Морские пехотинцы ВСУ подставляют десантников

Личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ готовится к ротации и отходу в пункт постоянной дислокации в Николаеве, информирует управление НМ ДНР. На их место в зону конфликта прибыла 10-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, рядовой состав которой массово пишет жалобы руководству на морпехов из-за нежелания последних бесплатно передавать фортификационные сооружения.

Как отмечают в оборонном ведомстве ДНР, между руководством убывающей и прибывшей бригад существовала договоренность о безвозмездной передаче сооружений и всего оборудования. Однако морская пехота, за свой счет комплектовавшая блиндажи, желает возместить потраченные ранее средства. После отказа десантников платить за передаваемое имущество морпехи выносят из защитных сооружений все, включая отопительные приборы и деревянные настилы.

Националисты захватили офицера ВСУ в заложники

Народная милиция ЛНР сообщает, что украинские радикалы удерживают в заложниках начальника связи 38-го зенитного ракетного полка ВСУ майора Чаловского.

Накануне участник львовского крыла «Украинской добровольческой армии» (УДА) (образована на базе Добровольческого украинского корпуса после выхода Дмитрия Яроша из движения «Правый сектор»1, запрещенного в РФ) был задержан украинскими силовиками при попытке проникновения с оружием на территорию участка отвода войск в Золотом. В Луганске полагают, что задержанный собирался вести провокационные обстрелы позиций Народной милиции ЛНР из снайперского оружия с целью срыва мирного процесса.

Позже неподалеку от поселка Приволье Луганской области радикалы из украинского движения «Нет капитуляции» остановили служебный автомобиль 38-го полка и захватили майора Чаловского с водителем в заложники. Рядового националисты отпустили для передачи своих требований, согласно которым начальник связи полка будет находиться в заложниках до освобождения из-под стражи националиста Ивановича. Полиция и СБУ ведут поиск пропавшего офицера, его местонахождение украинским правоохранительным службам до сих пор неизвестно.

Журналисты прибыли в зону ООС для подготовки постановочных сюжетов

Представители украинских средств массовой информации приехали в район Золотого для подготовки сюжетов о продолжающихся боях вблизи участка разведения сил и средств. Как рассказал военный спикер ЛНР Иван Филипоненко, разведкой установлено, что командованию 72-й и 14-й бригад ВСУ поручено провести ряд обстрелов территории Золотого с целью вызвать ответный огонь защитников республики. Фиксировать искусственно созданное вооруженное противостояние призваны корреспонденты украинских изданий.

1 Организация запрещена на территории РФ.