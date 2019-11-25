Путин отметил, что фестиваль «Москва встречает друзей» помогает талантам заявить о себе

Москва, 25 ноября. Президент России Владимир Путин пожелал успехов участникам международного фестиваля «Москва встречает друзей», сообщили в пресс-службе Кремля.

Фестиваль «Москва встречает друзей» открылся 25 ноября и продлится до 3 декабря. Мероприятие проходит при участии благотворительного фонда Владимира Спивакова, администрации президента России, правительства Москвы и департамента культуры Москвы, МИД РФ, ООН, ЮНЕСКО и Европейской ассоциации международных юношеских конкурсов.

Президент подчеркнул, что фонд Спивакова помогает юным талантам раскрыться, а также реализовывает важные социальные и просветительские проекты. Фонд направляет своих стипендиатов на различные национальные и международные конкурсы, на выставки и концерты, на мастер-классы известных артистов, художников и исполнителей.

«И конечно, одним из главных, впечатляющих проектов фонда является фестиваль «Москва встречает друзей», который ежегодно предоставляет юным участникам прекрасную возможность выступить на лучших площадках столицы, — подчеркнул российский лидер, — громко заявить о себе, о своих талантах и способностях».

Глава государства добавил, что стипендиаты фонда также находят новых друзей и единомышленников. Путин пожелал всем участникам фестиваля «Москва встречает друзей» успехов в их «благородном и очень нужном деле».

В этом году в мероприятии участвуют более тысячи детей из 50 регионов России и 36 стран мира. В день открытия президент фестиваля Спиваков вручит приз «Милосердие» Юджину Чаплину — сыну Чарли Чаплина. 3 декабря фестиваль завершится торжественным концертом в Камерном зале Дома музыки.