ФБК Навального лишился 75 млн рублей по делу об отмывании средств

Москва, 25 ноября. Мосгорсуд отказался снимать арест с 75 млн рублей ФБК Алексея Навального, которые фигурируют в деле об отмывании средств. Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты.

Напомним, что ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело против ФБК по подозрению в отмывании крупной суммы денег. Первоначально речь шла об 1 млрд рублей, однако затем данная сумма была уменьшена до 75 млн рублей. Следствие полагает, что с января 2016 по декабрь 2018 года люди, имеющие отношение к ФБК, получали от неизвестных лиц средства, полученные преступным путем и зачисляли их на счета организации через разные банки.

В начале ноября в деле об отмывании денег появились новые подробности. По словам члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло, некий анонимный курьер принес в ФБК флешку с десятками миллионов в биткоинах. В самом ФБК личность этого человека скрывают. Ремесло обратил внимание на интервью Владимира Воронина, адвоката юриста ФБК Вячеслава Гимади. Тот заявил, что на флешке, которую принесли в ФБК, были данные, позволяющие совершить трансфер с биткоинами на сумму в 75 миллионов. При этом по оставленным на носителе данным невозможно определить происхождение криптовалюты.