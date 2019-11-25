Турция вновь угрожает военной операцией в Сирии. ФАН-ТВ

Турция заявила, что вновь может возобновить военную операцию в Сирии, если курдские формирования не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Турция ссылается на невыполненные обещания России и Соединенных Штатов, а также на то, что не все курды полностью ушли из приграничного района.

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных курдских отрядов на севере Сирии практически завершен. В Москве эксперты обсудили ситуацию и ее дальнейшее развитие.

«Мы всегда настраиваемся на то, чтобы то, что нам не нравится не происходило. И мы будем сейчас проводить в достаточно жесткой форме линию на то, чтобы не возобновить военные действия. У нас есть договоренности с Турцией, мы их выполняем, если им что-то не нравится. Есть механизмы, которые мы с ними же согласовали. Турция находится на чужой территории без разрешения, было военное время, оно проходит, с этим надо заканчивать», — считает Андрей Бакланов, помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ.

Напомним, 9 октября турецкая армия начала в Сирии операцию «Источник мира». Турция заявила о желании создать в северных районах Сирии зону безопасности, в которой по озвученным планам разместят до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Однако эксперты считают, что цели, которых действительно придерживаешься Турция, звучат совсем иначе.