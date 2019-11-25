Турция вновь угрожает военной операцией в Сирии. ФАН-ТВ

Турция заявила, что вновь может возобновить военную операцию в Сирии, если курдские формирования не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Турция ссылается на невыполненные обещания России и Соединенных Штатов, а также на то, что не все курды полностью ушли из приграничного района.
Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных курдских отрядов на севере Сирии практически завершен. В Москве эксперты обсудили ситуацию и ее дальнейшее развитие.
«Мы всегда настраиваемся на то, чтобы то, что нам не нравится не происходило. И мы будем сейчас проводить в достаточно жесткой форме линию на то, чтобы не возобновить военные действия. У нас есть договоренности с Турцией, мы их выполняем, если им что-то не нравится. Есть механизмы, которые мы с ними же согласовали. Турция находится на чужой территории без разрешения, было военное время, оно проходит, с этим надо заканчивать», — считает Андрей Бакланов, помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ.
Напомним, 9 октября турецкая армия начала в Сирии операцию «Источник мира». Турция заявила о желании создать в северных районах Сирии зону безопасности, в которой по озвученным планам разместят до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Однако эксперты считают, что цели, которых действительно придерживаешься Турция, звучат совсем иначе.
«Те цели, которые Турция заявляет, конечно, просто надуманы. Под официально заявленными целями стоят совершенно другие, например, предотвращение создания любого курдского государственного образования», — сказал Юрий Набиев, президент Российского общества солидарности и сотрудничества с курдским народом.