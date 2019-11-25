Марков заявил, что Ротару должна лично объяснить поддержку украинской АТО в Донбассе

Москва, 25 ноября. Народная артистка СССР София Ротару должна лично объяснить свое отношение к силовой операции ВСУ в Донбассе. Соответствующее заявление сделал политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Эксперт отметил, что российская сторона должна поддерживать всех украинских исполнителей и артистов, которые выступают за дружбу между странами и народами. Марков подчеркнул, что Москва должна признать так называемую «АТО» военным преступлением.

Кроме того, как указал политолог, необходимо привлекать к ответственности всех, кто поддерживает украинскую операцию в Донбассе. Если будет доказано, что Ротару поддерживала финансово украинских силовиков, то и она не должна быть исключением.

В эфире программы «60 минут» он поинтересовался, действительно ли Ротару поддерживала карательную операцию.

«Честно говоря, я так и не понял, Ротару — она за дружбу, или за вражду? Пускай объяснит! <…> Если поддерживала, то должна быть запрещена официально. Но не решением Минкульта. А если у нас нет такого решения по АТО, есть гражданское общество, которое должно встретить ее гнилыми помидорами», — подчеркнул Марков.

Напомним, ранее сестра артистки Лидии Хлябич в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявила, что София Ротару спонсировала украинскую силовую операцию в Донбассе (так называемую «АТО»). Кроме того, по ее словам, певица поддерживала ВСУ не только автомобилями и топливом, но и вареньем.

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева пригласила украинскую певицу Ротару в Россию, но попросила не присылать больше украинским солдатам варенье.