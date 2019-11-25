Украинские школы будут обучать детей «информгигиене»

Киев, 25 ноября. Украинские власти обязали украинские школы обучать детей медиаграмотности, чтобы выработать у подрастающего поколения навыки поддержания «информгигиены». Об этом в понедельник заявила министр образования и науки страны Анна Новосад.

Новая дисциплина в скором времени будет включена в разрабатываемый в настоящее время Государственный стандарт образования и станет обязательной для учащихся 5-9 классов, сообщает «Экономика сегодня». Какие медиа будут признаваться «правильными», а какие нет — не уточняется.

Данная инициатива уже вызвала недовольство со стороны оппозиции, которая опасается, что подобные шаги в конечном итоге приведут к установлению в стране цензуры.

Это уже не первые подобные «новации». В 2017 году региональные власти пытались ввести в школах уроки «патриотического воспитания». На них детей учили петь песни УПА1 (запрещенная в РФ экстремистская организация) и показывали, как обращаться с огнестрельным оружием для «священной войны с москалями и ляхами».

Кроме того, украинские власти приняли закон об образовании, который разрешает преподавать в школах, училищах и вузах только на украинском языке. Исключения составляют лишь дошкольные учреждения и младшие классы.

Законопроект вызвал критику со стороны Венгрии, которая заявила, что будет блокировать все попытки Киева продвинуться по пути европейской и североатлантической интеграции.

1 Организация запрещена на территории РФ.