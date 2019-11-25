Безлер неприличной шуткой отреагировал на признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай с иронией отреагировал на «признание» бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку. По словам Бородая, подробности этой истории он узнал от Игоря Безлера (позывной Бес), одного из самых популярных и эффективных полевых командиров ДНР, с весны по ноябрь 2014 года возглавлявшего Горловку.

Ранее депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский написал в Facebook, что «признание» Матюхи ничего не стоит, поскольку ни к каким тайнам он не был допущен, а сам экс «народный мэр» Горловки — просто «шут гороховый».

Матюха утверждал, что он, работая в Горловке, якобы был одновременно сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, в ходе своей работы «занимался провокациями» и передавал украинской стороне важные сведения.

Слова Бердичевского, что Матюха «никто и звать его никак», подтвердил в комментарии Федеральному агентству новостей первый премьер-министр ДНР Александр Бородай. Он также подтвердил, что Матюха что-то там «возглавлял» всего несколько дней и был со скандалом уволен, когда Горловку возглавил Игорь Безлер.

«Абсолютно раздутая история из ничего, — прокомментировал Бородай «новости» про Матюху. — Все эти якобы «народные» созданы из ничего. Никаким «народным» не был — просто недолгое время отвечал в одном из районов за коммунальные услуги. И как только в городе появился Безлер, был выгнан со своей должности».

По словам Бородая, все подробности этой истории он узнал от самого Игоря Безлера (Федеральному агентству новостей оперативно связаться с Безлером не удалось).

«Я очень удивился, когда все это услышал, и позвонил Безлеру, так что мои комментарии — это просто переложение его рассказа. Но я и сам все прекрасно понимаю. Как выражается сам Бес (Безлер), все это натягивание совы на глобус», — с иронией воспроизвел слова из неприличного анекдота Александр Бородай.

По словам Владислава Бердичевского, Матюху поймали на воровстве гуманитарной муки и «дали ему по лапам».

«Какая страна [Украина] — такие и разведчики», — добавил депутат парламента ДНР.

О своих «подвигах» на ниве сотрудничества с украинской разведкой Эдуард Матюха рассказал в сюжете «ТСН.Тиждень», информацию подтвердили в ГУР Минобороны Украины.