Сотрудничающий с ИГ Коротков подвел фабрику антироссийских фейков под проверку

Москва, 25 ноября. Сотрудникам правоохранительных органов необходимо провести проверку в отношении деятельности «Новой газеты», а также выяснить подробности работы корреспондента Дениса Короткова, уличенного в связях с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1, заявил журналист Аббас Джума.

По его мнению, правоохранительные органы должны проверить факты связи Короткова с террористами.

«У меня нет оснований не верить коллегам из Федерального агентства новостей, проводившим расследование о связях этого товарища с ИГ1. Но я от «журналистов» «Новой газеты» отличаюсь тем, что не обвиняю никого пока не вынесено соответствующее решение суда»— подчеркнул он.

Джума подчеркнул, что если связь этого человека с боевиками будет доказана, обязательно будут предприняты соответствующие меры.

«Тогда и поговорим о том, чего этим «журналистам» и их хозяевам не хватало в жизни, что они пошли на сделку с дьяволом», — подчеркнул собеседник издания «Слово и дело».

Расследование ФАН о преступных связях Короткова с ИГ прокомментировал и политолог Владимир Джаралла. По мнению эксперта, вся деятельность «Новой газеты» зиждется на продвижении антироссийских интересов беглого экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Судимый олигарх уже долгие годы всячески пытается навредить России и не чурается сотрудничать с боевиками.

«Ни для кого не секрет, что у данного издания есть определенная идеологическая позиция, и она – антигосударственная. То, что журналисты «Новой газеты» сотрудничают с Ходорковским, и то, что он зачастую выступает в качестве одной из организующих сторон в тех или иных проектах, уже является системой»— заявил Джаралла.

По его словам, олигарх исходит из принципа: чем хуже для страны, тем лучше, и для достижения своей цели готов использовать любые методы. Джаралла также напомнил, что бывший соратник ИГ Малиф, который попал в группировку не по своей воле, в комментарии ФАН рассказал, что Коротков совершенно не скрывал свою личность. Более того, Малиф даже назвал сотрудника «Новой газеты» своим коллегой.

«Таким образом, беспечность «журналиста» в итоге вскрыла всю ангажированную Ходорковским и его западными спонсорами деятельность либерального издания», — добавил политолог.

Теперь как подчеркнул эксперт, этой фабрике антироссийских фейков, скорее всего, предстоит пройти проверку в правоохранительных органах и ответить за сотрудничество с террористами.

Как сообщалось ранее, либеральный журналист «Новой газеты» Денис Коротков на протяжении нескольких лет тесно сотрудничал с «Исламским государством», он же «слил» через антироссийское СМИ ролик с записью ликвидации террориста, это стало основанием для создания фейка о ЧВК «Вагнера».

О связи Короткова с боевиками ИГ стало известно после того, как номер телефона продажного журналиста был обнаружен среди личных вещей ликвидированных под Дейр-эз-Зором джихадистов в сентябре 2017 года. В сентябре этого года один из бывших пропагандистов ИГ подтвердил предположения о том, что Коротков общается с террористами.

Сводки с полей Короткову передавал молодой парень Малиф (имя изменено). Он занимался радиоперехватом и прослушкой у игиловцев. После этого стало понятно, откуда растут ноги у многочисленных «сенсационных» расследований Короткова, который, к слову, в самой Сирии никогда не был.

1 Организация запрещена на территории РФ.