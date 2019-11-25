Более 40 детей отравились газом в селе Вад Нижегородской области. События дня. ФАН-ТВ

Дети массово отравились газом в Нижегородской области Причиной отравления детей в Нижегородской области, вероятно, стали нарушения технологического процесса. Эту версию озвучили в правительстве региона после того, как сегодня на газовой станции в селе Вад произошел выброс вредных примесей. Больше всех от этого пострадала одна из местных школ, расположенная всего в полутора километрах от энергобазы. В районную больницу были доставлены 44 человека, причем 43 из них — дети в возрасте от 11 до 15 лет. Предварительный диагноз: отравление бытовым газом. В школе на тот момент проходили обычные уроки, но внезапно учащиеся почуяли странный запах, а затем наступило недомогание. Но, к счастью, обошлось без угроз для жизни, и вскоре все пострадавшие после осмотра врачей направились по домам. Известно, что оборудование на станции, с которой произошел выброс, контролирует компания «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Что касается школы, один из ее корпусов сейчас закрыт, а все занятия отменены. Губернатор региона Глеб Никитин поручил оперативным службам разобраться в ситуации.

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту Еще одна газовая проблема разворачивается уже в юридическом поле. «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о продлении транзита на год. Украинская компания готова к этому при чрезвычайной ситуации, но, опять же, не без встречных условий. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что сделка должна соответствовать как украинскому, так и европейскому законодательству, к которому Киев стремится в сфере энергетики. Вместе с тем он по-прежнему ждет от «Газпрома» почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, причем не обязательно деньгами, но и газовыми поставками. Не исключено, что такое упрямство в итоге поставит крест на транзите между странами, ведь на прошлой неделе «Газпром» призвал оппонентов взаимно отказаться от всех судебных претензий. Но, видимо, этого не случится. Любопытно, что сначала должником по вердикту Стокгольма был именно «Нафтогаз», но затем он тоже отсудил у «Газпрома» круглую сумму (по делу о якобы незаконном сокращении поставок). В совокупности российская компания осталась должна почти $3 млрд, но обжаловала это решение. Тем временем контракт на транзит голубого топлива между странами истекает уже 1 января 2020 года, и прогресс пока не заметен.