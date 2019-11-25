Генштаб ВС Украины рассказал о возможной «военной агрессии» со стороны России

Киев, 25 ноября. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает «военной агрессии» со стороны России, однако считает этот сценарий маловероятным. Об этом в понедельник заявил глава Генштаба Руслан Хомчак.

«Мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз, но есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — цитирует его «Царьград», ссылаясь на украинские СМИ.

В октябре замглавы Генштаба Украины Алексей Таран заявил, что Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии». По его словам, ВСУ готовятся отразить предполагаемую атаку в любой точке страны.

Слова о якобы планируемой со стороны России «агрессии» звучат из уст украинских военных и чиновников уже не первый год. Под этим предлогом украинские власти, в частности, занялись милитаризацией Азовского моря.

В Москве все заявления о «российской угрозе» объясняют попыткой Киева переложить все свои неудачи в политической, экономической и социальной сферах на выдуманного внешнего врага.

Отметим, что на Украине с 2014 года продолжается гражданская война. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию, однако за полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов.