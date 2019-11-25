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Скончалась легендарная советская разведчица Гоар Вартанян

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Скончалась легендарная советская разведчица Гоар Вартанян Ереван, 25 ноября. Легендарная советская разведчица Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», — говорится в сообщении.

Гоар была разведчицей-нелегалом и супругой разведчика Геворка Вартаняна. Они поженились в 1946 в Тегеране и после этого никогда не расставались. В 1951 году супруги были вывезены на территорию СССР. В 1956 году Гоар и Геворк закончили Ереванский институт иностранных языков, после чего на протяжении 30 лет выполняли задачи в разных странах мира. В 1986 году супруги вернулись в СССР. Многие специалисты отмечают, что результаты работы супружеской пары настолько значительны, что никогда не будут обнародованы. Гоар Вартанян отмечена орденом Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.

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Источник: ТАСС
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