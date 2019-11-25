Китай назвал США «закулисным спонсором» протестов в Гонконге

Пекин, 25 ноября. США и другие западные страны являются главными организаторами беспорядков в Гонконге. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, выступая перед журналистами.

«Во многом это связано с внешним вмешательством, в первую очередь, со стороны США и других западных стран. Потому мы считаем, что США — закулисный спонсор этих волнений», — отметил он.

Напомним, что в Гонконге с июня не утихают протесты против законопроекта об экстрадиции. Данный нормативный акт в случае принятия позволил бы местным властям выдавать находящихся в розыске людей тем территориям, с которыми Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции. Речь, в частности, идет о материковом Китае и Тайване.

Несмотря на то, что власти в конечном итоге отозвали законопроект, волнения продолжились. За все это время полиция задержала 4,5 тыс. человек. Еще 1,5 тыс. человек были госпитализированы. Отметим, что среди пострадавших были и сотрудники полиции.

Ранее Пекин призвал Евросоюз прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая в связи с протестами в Гонконге. Представительство КНР напомнило, что концепция «Одна страна, две системы» прописана как в конституции Китая, так и в конституции Гонконга. Претензии высказывались и в адрес Госдепартамента США, который открыто поощрял протестующих.