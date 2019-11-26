Сирия, 26 ноября. Мальчик из Ракки продемонстрировал журналистам покалеченную террористами ИГ1 руку. Военнослужащие САА заняли новые позиции на севере Хасаки. «Джебхат ан-Нусра»1*** вновь спровоцировала столкновения к югу от Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели бомбардировку укрепрайонов бандгрупп «Джебхат Фатх аш-Шам»1 недалеко от города Кафр-Набаль в ответ на нарушения исламистами режима тишины.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предприняли атаку на позиции террористов на юго-востоке Идлиба; заняли новые позиции на севере Хасаки.

«Исламское государство»1 (ИГ): отрубило ребенку кисть руки в период оккупации города Ракка.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): провела артиллерийский обстрел поселка Мушейрифа; подверглась бомбардировкам ВВС САР на юге Идлиба.

Провинция Дамаск

Законный лидер САР Башар Асад издал указ об увеличении заработной платы военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) на 20 тысяч местных фунтов, передает информагентство SANA. Кроме того, президент принял решение амнистировать заключенных, совершивших преступления до 14 сентября 2019 года, полностью отменив остаток наказания в виде заключения под стражу или частично сократив его в зависимости от тяжести деяний и срока пребывания в тюрьме. На тяжелые преступления данная амнистия не распространяется. Напомним, ранее официальный Дамаск неоднократно отпускал на свободу членов тех отрядов вооруженной оппозиции, которые не были задействованы ни в каких серьезных преступлениях против человечности, в рамках помилования.

Провинция Идлиб

По информации Telegram-канала «Вестник Дамаска», по вине террористов на юге провинции Идлиб вновь неспокойно. Так, боевики исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ) провели артиллерийский обстрел поселения Мушейрифа, удерживаемого правительственными силами, из 130-мм орудий. Сведения о возможных жертвах среди местного населения в настоящий момент выясняются.

Вертолеты ВВС САР в ответ на нарушения джихадистами перемирия нанесли авиаудары по военным объектам бандформирований в окрестностях населенных пунктов Аблин и Эхсим к юго-западу от Идлиба, сообщает Jisr TV. Кроме того, по данным местного источника в Twitter (@AbdoZehn), военнослужащие САА предприняли атаку на позиции террористов недалеко от города Аз-Зарзур на юго-востоке региона.

ВКС РФ между тем провели бомбардировку укрепрайонов бандгрупп «Джебхат Фатх аш-Шам» недалеко от поселений Кафр-Набаль и Хас, передает UFUQ Media Center. Сведения о понесенном джихадистами уроне пока уточняются.

Провинция Ракка

Мальчик, проживающий в Ракке, продемонстрировал журналистам свою покалеченную руку, что стало одним из последствий былого пребывания террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) в городе и во всей северной половине одноименной провинции. Он рассказал, что боевики отрубили ему кисть в наказание за ложь. Видео беседы ребенка с журналистами было опубликовано военным источником в Twitter (@DaeshAjel5). Напомним, Ракка на протяжении нескольких лет являлась самопровозглашенной столицей так называемого «халифата». Осенью 2017 года контроль над городом перехватили курдские радикалы, однако и при их оккупации гуманитарная ситуация в провинции лучше не стала.

Провинция Хасака

Войска САР расширили свою зону контроля к западу от города Тель-Тамр в северной части Хасаки, заняв территории, где ранее дислоцировались боевики Демократических сил Сирии (SDF)****. Так, согласно информации SANA, сирийские военнослужащие разместились на позициях в районе поселка Алия аль-Хусейн. Напомним, по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, было подписано соглашение о формировании зоны безопасности на севере Сирийской Арабской Республики. Курдские бандформирования должны покинуть этот коридор, однако часть отрядов SDF этого пока так и не сделала, продолжая атаки против турецких военных и местных арабов.

1 Организация запрещена на территории РФ.