Сирия, 25 ноября. 840 сирийцев вернулись в Сирию за последние сутки. Сотрудники ЦПВС РФ провели гуманитарные акции в провинциях Даръа и Хомс. ВС Ирака возводят оборонительные сооружения на границе с САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку армии САР в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают развивать наступление на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на курдских боевиков в городе Хасака.

«Тахрир аш-Шам»: обстреливает освобожденный накануне город аль-Мушейрифа в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: атаковали позиции курдских радикалов в районе города Тель-Тамр на севере Хасаки.

ВС Ирака: возводят фортификационные сооружения на границе с оккупированными курдскими бандгруппами районами Сирии.

Провинция Даръа

Новая партия перемещенных лиц вернулась с Сирию после пребывания в лагерях для беженцев в соседних Ливане и Иордании. Российский Центр по примирению враждующих сторон представил данные о возвращении 840 сирийцев. 225 из них пересекли сирийско-ливанскую границу в районе пограничных переходов «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», размещенных на окраинах Дамаска и Хомса соответственно. Еще 615 человек перешли через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на юге Даръа.

По данным ЦПВС, сегодня в САР состоялись две гуманитарные акции. Одна из них прошла в населенном пункте Алькин в Даръа, жителям которого были переданы 500 наборов с продовольствием общим весом почти в 2,5 тонны. Также гумпомощь была доставлена в город Пальмира в Хомсе.

Провинция Идлиб

Боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, не перестают предпринимать попытки вернуть утраченные территории на границах «Большого Идлиба». Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), исламисты снова открыли огонь по городу аль-Мушейрифа, который был зачищен от боевиков накануне.

По сведениям Twitter-канала (baladinetwork), в настоящий момент ожесточенные столкновения разворачиваются неподалеку от деревни Сихаль на юго-востоке провинции, которая находится в оккупации боевиков группировки «аль-Фатх аль-Мубин». В то же время поступают сообщения о боях поблизости от поселения аль-Фарджа. ВКС РФ же ведут работу в окрестностях населенного пункта Термала, передает на своей странице в Twitter военный источник (ufuk_sy).

Провинция Хасака

Турецкие военные беспилотники вновь были замечены на линии соприкосновения сил с курдскими бандформированиями в Северной Хасаке. Как передает информационный портал Step News Agency, один из дронов ВВС Турции нанес удары по расположениям «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе города Тель-Тамр. Как известно, несмотря на формирование безопасной зоны, члены радикальных курдских группировок не перестают провоцировать столкновения на ее границах, вынуждая турецкие вооруженные силы и их союзников прибегать к ответным действиям.

Между тем один из подконтрольных «Исламскому государству» медиапорталов заявил о новой вылазке джихадистов в административном центре провинции. Утверждается, что боевики террористической группировки организовали нападение на курдских радикалов в квартале Гувейран, бросив гранату в один из опорных пунктов Рабочей партии Курдистана (РПК). В результате произошедшего взрыва были уничтожены два курдских боевика.

Ирак

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что вооруженные силы Ирака приступили к укреплению своих позиций на границе с Сирийской Арабской Республикой (САР) в провинциях Ниневия и аль-Анбар. Отмечается, что иракские военнослужащие возводят оборонительные сооружения для предотвращения возможного проникновения террористов «Исламского государства» со стороны оккупированных курдскими радикалами территорий. Напомним, граничащие с Ираком части провинций Хасака и Дейр-эз-Зор находятся под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF), которые не в состоянии обеспечить их безопасность.

1 Организация запрещена на территории РФ.