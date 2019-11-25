Форум устойчивого развития «Общее будущее» прошел в Москве. ФАН-ТВ

Международный форум посвящен обсуждению целей устойчивого развития государств.

В мероприятии приняли участие видные политические и общественные деятели, в частности, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев, министр экономического развития Максим Орешкин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также дочь короля Харальда V и Королевы Сони Норвежской Марта Луиза и представитель известной династии Рокфеллеров Майкл Рокфеллер.

В ходе мероприятия были обсуждены темы ликвидации нищеты и голода, модернизации систем образования и здравоохранения, обеспечения экологической безопасности, доступной и чистой энергии и повышения доходов населения, а также экономического роста стран-участников форума.