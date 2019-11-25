«Ростелеком» предложил школьникам разработать проект «умного города» для людей с ОВЗ

Ярославль, 25 ноября. В лаборатории форума «ПроеКТОрия» в зоне вызова «Среда обитания» старшеклассники под руководством экспертов ПАО «Ростелеком» предложили проект создания комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, внедрить который можно уже сейчас. Подробнее об этой идее Федеральному агентству новостей рассказал эксперт команды «Ростелекома» Иван Зазнобин.

«Задача кейса — разработать цифровой сервис, который можно внедрить в существующие города или в создаваемые новые умные города, — рассказал Зазнобин. — Мы проанализировали существующие технологии, которые можно использовать для наших задач. То есть для практической реализации кейса не нужно ждать новых технологий — внедрить наш проект можно уже сейчас, в реальных городах в реальное время. Провели анализ существующих решений, анализ возможных решений, чтобы вывести алгоритм возможности внедрения в те системы, которые есть у «Ростелекома». Уникальность кейса в том, что «умные города» развиваются уже довольно продолжительное время, но по факту при этом нет никакого скачка, а дети могут придумать то, что не могут придумать взрослые».

Кейс команды школьников предназначен для решения вопросов и проблем людей с ограниченными возможностями здоровья — пенсионеров, инвалидов и многих других. В предлагаемом «умном городе» учтено, как среда влияет на них, просчитано, какие сервисы смогут улучшить качество жизни граждан — как самих людей с ОВЗ, так и их родственников. По сути, предлагаемый проект должен помочь отказаться от домов престарелых и хосписов: сам город как бы будет приглядывать за ними, подсказывать нужные решения. Проанализированы были и экологические, и бытовые аспекты.

«Наш «умный город» может сам предложить интересные возможности, прогулки, программы, творческие мероприятия для пользователей, чтобы люди не были заперты в четырех стенах. Также учтены вопросы экологии и снабжения продуктами питания и первой необходимости», — пояснил собеседник ФАН.

Команда проанализировала существующие специализированные поселения для граждан с ограниченными возможностями здоровья, чтобы строить концепцию на имеющемся опыте городских агломераций. Уже сейчас разрабатываются такие поселения, в которых людям комфортно жить, поскольку там внедрен замкнутый цикл инфраструктуры.

Полина Макарова, одна из участниц команды старшеклассников, рассказала, что все ребята в группе очень ответственно отнеслись к задаче облегчить жизнь больных и пожилых людей, а также их родственников.

«Комфортная городская среда — это не только про кого-то, это про нас самих, — заявила она в беседе с ФАН. – Всех нас ждет старость, и никто не застрахован от болезней. Мы хотим, чтобы всем людям, и нам в частности, было комфортно жить. Для этого можно адаптировать существующие технологии».

Ранее в рамках лабораторной работы компания «Герофарм» предложила школьникам разработать молекулу уникального инсулина, который поможет больным диабетом людям жить полноценной жизнью.