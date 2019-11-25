В Дрездене обокрали сокровищницу «Зеленый свод» на миллиард евро

Дрезден, 25 ноября. Неизвестные проникли в Дрезденский замок и похитили три набора с украшениями из знаменитой коллекция драгоценностей «Зеленый свод» (Grünes Gewölbe). Об этом сообщила генеральный директор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман.

По ее словам, в ночь на 25 ноября неизвестные проникли в зал, в котором хранилась коллекция и украли три набора украшений.

«Речь идет о витрине с тремя наборами драгоценностей, которая находится в историческом зале музея», — сказала она.

Предварительная стоимость похищенных драгоценностей составляет около одного миллиарда евро. По словам Акерман, похищенные наборы были инкрустированы алмазами и бриллиантами. Она также добавила, что все украденные наборы являются частью уникальной коллекции. В состав трех похищенных наборов входят около 90 объектов.

По данным полиции, злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, после чего разбили стекло и проникли в здание. Воры опрокинули стеклянную витрину с украшениями, в результате чего она разбилась. После этого злоумышленники собрали драгоценности и скрылись с места преступления. В ограблении были задействованы не менее двух человек. Коллекция экспонировалась в западном флигеле Дрезденского замка, который назывался «Зеленый свод» из-за цвета стен.