Медведев рассказал, когда Россия отменит контрсанкции против Европы

Москва, 25 ноября. Отношения между Россией и Евросоюзом могут снова наладиться, если в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе наметится прогресс. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая перед журналистами по итогам встречи с финляндским коллегой Антти Ринне.

В противном же случае, полагает глава российского правительства, западные санкции сохранятся, причем надолго. При этом политик подчеркнул, что Москва со своей стороны также не будет отменять введенные против европейских стран санкции, пока те не снимут наложенные на Россию ограничения.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер — ответ известный. Конечно, мы ничего отменять не будем», — отметил Медведев.

Он добавил, что некоторые российские компании выступают за то, чтобы введенные против ЕС санкции сохранились навсегда, пишет газета «Известия».

Напомним, что западные страны ввели санкции против России в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот. РФ в ответ объявила эмбарго на ввоз продуктов из государств, которые учувствуют в санкционном давлении на Москву. Российские власти неоднократно заявляли, что это вынужденная мера, и что контрсанкции будут отменены, как только Европа снимет наложенные ею ограничения.