Домогавшийся студенток Вишневский может не мечтать о лидерстве в «Яблоке»

Москва, 25 ноября. Глава псковского отделения «Яблоко» Лев Шлосберг официально заявил, что намерен выдвинуться на пост председателя партии.

В своем видеообращении он заверил, что внутрипартийные выборы будут «честными, свободными и конкурентными», и по их итогам будет определен не только формальный лидер, но и курс, которым в дальнейшем пойдет «Яблоко», и то, как партия будет готовиться к выборам в Госдуму в 2021 году, а также к выборам главы государства в 2024 году.

Выборы должны пройти уже в декабре. Снова возглавить партию подумывает и один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, а вот угодивший в секс-скандал петербургский «яблочник» Борис Вишневский свое участие во внутрипартийных выборах пока так и не обозначил. Но это и понятно: сейчас все силы у него уходят на то, чтобы отвлечь внимание общественности от совсем нелицеприятной истории с обвинениями в приставаниях к студенткам РГПУ имени Герцена. Есть вариант, что Вишневский все же откажется от участия и будет поддерживать Шлосберга. С ним у одиозного депутата сложились неплохие отношения. Шлосберг даже защищал Вишневского в связи с обвинениями в харрасменте.

А вот отношения с Явлинским у него гораздо более прохладные. Вишневский даже позволял себе негативные высказывания в адрес Явлинского, заявил, что ему «наплевать», как тот отреагирует на секс-скандал.

Как отмечает «Политика сегодня», появлялись слухи и о том, что Вишневский хочет баллотироваться в Госдуму в 2021 году и рассчитывает сделать это при поддержке Шлосберга, в том числе, и финансовой. Понятно, что если «Яблоко» возглавит Явлинский, об этом плане Вишневскому нужно будет забыть.

Вообще позиции петербургского депутата в партии очень пошатнулись и на фоне секс-скандала, и на фоне некорректного замечание в сторону Явлинского, которого все однопартийцы очень уважают. В перспективы Вишневского уже не верят еще и потому, что предыдущие кампании в Госдуму он провалил, за пределами города на Неве его никто поддерживать не станет, к тому же и в реалии сегодняшнего дня политик вписывается с большим трудом.