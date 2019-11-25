Международный технологический хаб создадут в Петербурге. ФАН-ТВ

Правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение с ПАО «Газпром нефть» и АНО ««Агентство по технологическому развитию» о создании в Северной столице международного технологического хаба.

Церемония подписания соглашения прошла сегодня в Смольном. Как отметил губернатор Александр Беглов, Петербург готов стать международным центром притяжения технологических проектов и крупнейших энергетических корпораций. Ведь именно здесь находятся лучшие технические вузы, исследовательские центры, город признан центром освоения арктической зоны России, да и штаб-квартира компании «Газпром нефть» (крупнейшей компании нефтегазового сектора страны) расположена в Северной столице.

«Впервые такая попытка организовать здесь технологичный хаб, чтобы не размазывать по всей стране, а иметь такую мощную научную концентрацию сил в нашем городе. Создание технологического полигона для испытания оборудования и технологий для полезных ископаемых. У нас в стране его нет, практически. Мы пользуемся какими-то другими базами. А вот создание такого полигона для нас очень важно, не только для Санкт-Петербурга, но и конечно же, для страны», — поделился Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Создание центров повышенной концентрации опытно-научных знаний, то есть технологических хабов, позволит более эффективно производить разработку новых технологий для всей страны.

«Мы участвуем в организации разных образовательных программ, и это взаимодействие связывает нас с 13-ю вузами Петербурга. В вузах города есть и лаборатории, и сильные кафедры, и сильный научный персонал. Они участвуют в решении тех прикладных задач, которые стоят перед нашими компаниями», — сказал Александр Дюков, генеральный директор ПАО «Газпром нефть».

Своеобразным проводником между федеральной властью и Петербургом станет АНО ««Агентство по технологическому развитию», учредителем которого является правительство Российской Федерации.

«Перед страной стоит задача технологического суверенитета, технологического лидерства, уж точно в нефтегазовой отрасли. Мы должны к этому идти и стремиться», — отметил Сергей Зинченко, генеральный директор АНО ««Агентство по технологическому развитию».

Важно отметить, что создание технологического хаба позволит Санкт-Петербургу встать в один ряд с такими городами мирового энергетического сектора, как Хьюстон, Абердин (Шотландия) и Ставангер (Норвегия).