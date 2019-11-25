Гаспарян предупредил либеральные СМИ об уголовной ответственности за поддержку ИГИЛ

Москва, 25 ноября. Журналисты «Новой газеты» и других либеральных СМИ открыто поддерживают боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, и в этом нет ничего удивительного. Об этом заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование о событиях в Сирии. Первая часть опубликованного материала посвящена поддержке либеральных СМИ в РФ террористических организаций в Сирии. Особое внимание в расследовании было уделено журналисту «Новой газеты» Денису Короткову, который известен своими псевдорасследованиями о событиях в САР, которые нередко ставили под угрозу жизнь и здоровье россиян, борющихся на территории республики с боевиками. Так, после уничтожения боевиков ИГИЛ1 в районе Дейр-эз-Зора были обнаружены документы с номером телефона Короткова и личной информацией о россиянах.

Журналисты ФАН во время интервью узнали у мужчины по имени Малиф, что Коротков, который, кстати, не скрывал своего имени, но не распространялся о роде своей занятости, поддерживал связь с боевиками и помогал поднимать их «боевой дух». Собеседник издания объяснил, зачем журналисту «Новой газеты» понадобилось общаться с террористами «Исламского государства»1. Оказывается, как рассказал Малиф, поездку в Сирию Короткову оплатил некий Михаил.

Речь идет о беглом олигархе Михаиле Ходорковском, с которым Денис Коротков тесно сотрудничает. Позже выяснилось, что Ходорковский выделил десятки миллионов журналисту и активно поддерживал террористов. «Псевдо-расследователь» Коротков получал от джихадистов информацию, а затем по заказу Ходорковского публиковал новые фейки о том, что происходит в Сирии. Как заметил Армен Гаспарян, его совершенно не удивил факт сотрудничества журналиста Дениса Короткова с террористами, так как либеральная тусовка всегда оказывала поддержку подобным персонажам. По его словам, «в том, что наши записные либеральные деятели готовы оправдать терроризм, новости никакой нет».

«Еще 25 лет назад вся наша либеральная общественность, нравственный камертон в кавычках, вполне себе оправдывала Басаева и кого только можно. Позже оправдывали Беслан и Норд-Ост. Теперь у них нашлись новые друзья. Выражаясь театральным языком, они остались в своем образе абсолютно», — объяснил эксперт в беседе с корреспондентом iReactor.

Армен Гаспарян сказал, что граждане, поддерживающие терроризм, попадают под действие статей уголовного кодекса РФ. Эксперт обратил особое внимание на то, что этими вопросами должны заниматься правоохранительные органы.

«Что касается меня, то я не удивлен. «Новая газета» вполне себе своеобразный коллектив, почему бы и не подержать террористов. Вполне себе», — резюмировал публицист.

Оказание поддержки террористам со стороны «Новой газеты» — дело не новое. Так, к примеру, сотрудник издания Ирек Муртазин открыто проявлял сочувствие боевикам, когда Россия следила за трагедией вокруг «Норд-Оста». А Ольга Боброва выпустила с пособником запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 Сергеем Трофимовым интервью.

1 Организация запрещена на территории РФ.