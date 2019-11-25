В Тбилиси у здания парламента началась массовая акция протеста

Тбилиси, 25 ноября. В столице Грузии у здания парламента началась анонсированная ранее акция протеста оппозиции, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Самые разные оппозиционные партии Грузии собираются под стенами парламента, чтобы провести акцию протеста. Основное требование — проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Правящая партия «Грузинская мечта» под руководством олигарха Бидзины Иванишвили оказалась под ударом последние несколько месяцев. Примечательно, что атакуют «Мечту» не только радикальная оппозиция, которую содержит Михаил Саакашвили и его «Единое национальное движение» (ЕНД), но и так называемые «пророссийские» партии.

Накануне, 24 ноября, в офисе Лейбористской партии Грузии прошла встреча Консультационного совета оппозиционных партий, во время которой политические силы согласовали план действий, включающий блокирование здания парламента.

В 16.00 по местному времени 25 ноября в парке имени Девятого апреля, который находится через дорогу от парламента, собралось около сотни полицейских. На самой площади установили несколько телевизионных камер. Оборудование серьезное — словно готовятся снимать фильм, а не протесты. Число больших камер уже достигло 12-15, постоянно подходили журналисты и фотокорреспонденты, однако самих протестующих было немного.

На 17.00 появились группы людей с иконами, а также множество других странных персонажей.

Напомним, ранее власти уже предупредили организаторов о том, что применят силу в случае атак на правительственные здания. Оппозиционеры отвечают, что полиция и даже армия их не остановит.

ФАН следит за развитием событий.