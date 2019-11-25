Главные новости 25 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 25 ноября.

Зачем ИГ1 нужны журналисты и при чем тут корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков? Читайте в первой части расследования ФАН. Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ.

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала в Сети ранее неизвестную фотографию матери. Дочь Заворотнюк показала ранее не опубликованное фото матери.

В эфир не пустили яркий диалог между Светлаковым и Гусманом. Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане.

Судно Queen Hind, перевозившее более 14 тысяч овец, перевернулось в Румынии. В Черном море в результате кораблекрушения утонули 14 тысяч овец.

Шесть главных моментов расследования ФАН о том, как российский либеральный журналист Коротков работал на пропагандистов ИГ. Денис Коротков из «Новой газеты» оказался пособником террористов ИГ. Главное..

Фанаты эпатажной певицы теперь сравнивают ее с Гариком Сукачевым. Внешний вид Агузаровой после пластической операции шокировал поклонников.

Шведские ученые из Каролинского института узнали, влияет ли группа крови на риск развития онкологических заболеваний. Ученые назвали самую уязвимую перед раком группу крови.

Депутат ДНР Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки в работе на украинскую разведку. В ДНР назвали «шутом гороховым» признавшегося в шпионаже «народного мэра» Горловки.

Телеведущая и мама троих детей пришла в платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Юлия Барановская обворожила публику на премии «Золотой граммофон».

Врачи предупредили о связанных с нехваткой витамина D в организме рисках. Названы главные симптомы нехватки витамина D в организме.

1 Организация запрещена на территории РФ.