Вишневский подыграл Ройзману в попытке «выехать» на провале «Гражданской инициативы»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман решил воспользоваться проблемами партии «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова, чтобы в очередной раз заявить о себе как о «важной» политической фигуре в противостоянии либеральной оппозиции с властью.

Министерство юстиции России потребовало приостановить деятельность партии Дмитрия Гудкова и Андрея Нечаева «Гражданская инициатива». Соответствующий иск ведомством был подан в Верховный суд РФ.

Как написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель партии Андрей Нечаев, данное требование якобы говорит о том, что «последовательно оппозиционная и критическая по отношению к власти позиция не проходит бесследно».

И швец, и жнец, и на дуде игрец

Одним из первых на новость отреагировал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, решивший, по всей видимости, воспользоваться очередной неудачей коллег по либерально-оппозиционному цеху, чтобы вновь напомнить о своей мнимой значимости в политической жизни страны.

В сети микроблогов Twitter он написал, что проблемы у «Гражданской инициативы» могли возникнуть из-за его «шутки» о планах выдвигаться от «Партии перемен» Гудкова, которую он озвучил в рамках прошедшей недавно в Берлине конференции «Россия для граждан», организовал которую беглый олигарх Михаил Ходорковский.

При этом в своем твите Ройзман вспомнил «Правое дело» и «Гражданскую платформу», которые, по его мнению, «снесли» именно из-за его непосредственного участия в работе этих партий.

«Вот, думаю, если оно так работает, может от ЕР («Единой России». — Прим. ред.) выдвинуться?» — задается риторическим вопросом бывший екатеринбургский градоначальник.

Так ли страшен черт?

Однако роль Ройзмана в судьбе упомянутых им партий сильно преувеличена, ведь политические ориентиры «Правого дела» начали меняться после ухода с поста председателя партии миллиардера Михаила Прохорова. Позже этот пост занял бизнес-омбудсмен Борис Титов, который изменил название на «Партию роста» и объявил о полном ее ребрендинге.

«Гражданская платформа» была основана все тем же Прохоровым и стабильно принимала участие в выборах с 2013 года. Стоит отметить, что Титов рассматривал и эту партию в качестве основы для организации собственной политсилы, однако окончательный выбор им был сделан в пользу «Правого дела».

Поэтому участие и влияние Ройзмана на развитие и политическую деятельность этих партий вызывают большие сомнения. Очевидно, что подобные заявления бывший екатеринбургский мэр делает лишь для того, чтобы искусственным образом придать себе значимости, а также создать видимость противостояния оппозиции с властью.

Один за всех и все за одного

Примечательно, что сразу следом за публикацией Ройзмана последовала аналогичная реакция на происходящие с «Гражданской инициативой» события депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга и главы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, оказавшегося в центре громкого скандала о сексуальных домогательствах в РГПУ им. Герцена.

На своей странице в Twitter политик практически процитировал бывшего мэра Екатеринбурга, отметив, что «партию Нечаева — Гудкова — Собчак хотят ликвидировать, потому что от нее думает выдвигаться в Думу Ройзман». Вишневский также предложил Евгению Вадимовичу объявить о намерении баллотироваться от «Единой России» — «а вдруг сработает?». Этот пассаж выдавался за собственные мысли политика, но практически дословно повторил твит Ройзмана.

Такое оперативное «коллективное реагирование» со стороны либеральных оппозиционеров наводит на мысль о реализации заранее подготовленной схемы информационных вбросов с общей вводной о некоем «страхе» действующих властей перед несгибаемыми «борцами за справедливость».

При этом невооруженным глазом во всей этой истории прослеживаются очевидные очертания интересов Михаила Ходорковского. Ведь уже давно ни для кого не секрет, что и Евгений Ройзман, и Борис Вишневский осуществляют свою деятельность на деньги беглого бизнесмена.

В частности, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в набирающем обороты секс-скандале депутат Закса может рассчитывать только на поддержку олигарха, который всегда готов подставить свое «денежное плечо» в такие решающие моменты.

Так и в ситуации с «Гражданской инициативой». Используя уже сформировавшийся и постоянно пополняющийся штат «карманных» политиков, правозащитников и общественных деятелей, Ходорковский, по всей видимости, решил вновь попытаться поднять шумиху из ничего, чтобы создать видимость оппозиционной деятельности в стране и придать значимость отдельным персонажам за счет неудач их же соратников.