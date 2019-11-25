Скабеева пригласила открестившуюся от финансирования ВСУ Ротару в Россию

Москва, 25 ноября. Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева отреагировала на слова продюсера украинской певицы Софии Ротару Сергея Лаврова, который опроверг слухи о том, что звезда эстрады финансировала ВСУ.

Телеведущая отметила, что поддержку украинской армии со стороны Ротару подтверждает один из источников. Кроме того, нельзя игнорировать интервью сестры певицы, где и было сделано скандальное заявление.

В то же время Скабеева призналась, что ценит миролюбивую позицию Ротару, о которой сказал Лавров. Она пригласила украинскую певицу в Россию, но поставила ее в неловкое положение, попросив не присылать больше украинским солдатам варенье.

«Приезжайте. И не посылайте варенье в АТО. Не было варенья? И слава богу. Мы вам верим. Единственное, было интервью Гордона, это прямая цитата, поэтому так брать и отрицать тоже неловко. Но ваша позиция нам кажется симпатичной. Мы вас ждем и всячески приглашаем», — подчеркнула Скабеева.

Ранее сестра Софии Ротару Лидии Хлябич в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила, что артистка спонсировала так называемую «АТО» (прежнее название украинской операции в Донбассе), а также поддерживала украинскую армию автомобилями, топливом и вареньем.

Однако продюсер Ротару все это категорически отрицает. По его словам, певица «спонсирует» только своих родных. А ее отказ выступать в РФ в 2018 году Лавров объяснил военным положением, который ввел на Украине экс-президент Петр Порошенко.