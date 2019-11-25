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Кремль подтвердил планы Путина посетить Китай в 2020 году

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Кремль подтвердил планы Путина посетить Китай в 2020 году

Москва, 25 ноября. Президент РФ Владимир Путин действительно планирует посетить Китай в 2020 году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, [такие планы] есть»— сказал представитель Кремля в комментарии РИА Новости.

Ранее о том, что в КНР ждут визита российского лидера в 2020 году сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. По его словам, Пекин уделяет большое внимание отношениям с Москвой, а Россия занимает в политике Поднебесной ведущее место, и пределов развитию отношений двух стран нет.

Дипломатическим связям России и Китая исполняется 70 лет, в честь этого в Пекине и Тяньцзине с 8 по 11 декабря будет проходить фестиваль российской культуры. В мероприятиях примут участие ведущие российские артисты и музыканты.

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