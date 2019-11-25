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Новости Сирии

Сирия новости 25 ноября 19.30: новые тоннели курдских боевиков найдены в Хасаке, еще один город в Идлибе зачищен от исламистов

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Сирийская арабская армия (САА)

Сирия, 25 ноября. Турецкие военные выявили новые тоннели курдских радикалов на севере Хасаки. Населенный пункт Сур в Идлибе был зачищен от джихадистов. Взрыв фугаса произошел недалеко от города Айн-Исса в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осуществили боевые вылеты на северо-востоке Латакии.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла населенный пункт Сур на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании территорий вблизи города Айн-Исса в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: обнаружили новые тоннели курдских боевиков у города Рас аль-Айн на севере Хасаки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

Возобновились вооруженные столкновения между правительственными силами и боевиками исламистских бандформирований в северной части Латакии. По информации Twitter-канала (baladinetwork), вертолеты ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в районе города Кабана, нанеся удары по военным объектам исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и связанной с ней группировки «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ). Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются. Предполагается, что, как и в случае с Западным Алеппо, джихадисты намеренно провоцируют боевые действия, дабы вынудить САА передислоцировать сюда подкрепление, тем самым отвлекая от наступления в Идлибе.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Французская благотворительная организация Chretiens d'Orient провела гуманитарную акцию в административном центре региона. Волонтеры движения собрали наборы с продовольствием и выдали их нуждающимся жителям города. Как известно, в Алеппо также регулярно доставляется гумпомощь от РФ. Ее завозом и распределением занимаются сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Напомним, город полностью перешел под контроль правительственной армии в декабре 2016 года, однако боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся на западе от него, все еще препятствуют восстановлению полноценной мирной жизни.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают зачищать оккупированные исламистами территории Идлиба под прикрытием российских ВКС. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), ожесточенные бои на линии соприкосновения сил с боевиками обернулись освобождением еще одного населенного пункта под названием Сур. Напомним, ранее сегодня под контроль правительственных сил перешли Умм аль-Халахиль, аз-Зарзур, тогда как накануне исламисты потеряли город аль-Мушейрифа. Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что в настоящий момент ВКС РФ ведут работу в районе населенных пунктов Маар-Зита и Кафр-Набаль.  

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что деревне аль-Маалик недалеко от города Айн-Исса произошел взрыв фугасной мины. Детонация взрывного устройства привела к гибели одного и ранению еще одного мирного жителя. Предполагается, что фугас был установлен боевиками «Демократических сил Сирии»**** (SDF), которые вступили в вооруженное противостояние с протурецкими силами на данном направлении. Более подробная информация пока уточняется.

Twitter-канал (Step_Agency) передает, что в настоящее время в районе Айн-Иссы вновь отмечаются вооруженные столкновения между союзниками Турции и курдскими бандгруппами. Стало известно, что последние стычки привели к уничтожению четырех боевиков из Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Информационное агентство Anadolu Agency сообщает о том, что в окрестностях города Рас аль-Айн, который находится у сирийско-турецкой границы, были найдены новые тоннели террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). В соответствии с данными, предоставленными Министерством национальной обороны Турции, турецкие военные продолжают обследовать зачищенные от боевиков приграничные районы с целью их разминирования и выявления тайников курдских радикалов. По информации Twitter-канала (aa_russian), в целом в зоне безопасности на севере САР туркам удалось обезвредить около двух тысяч СВУ и мин, заложенных боевиками РПК.

Напомним, Рас аль-Айн перешел под контроль турецких войск и союзных им формирований во второй половине прошлого месяца в рамках антитеррористической операции «Источник мира», которая была приостановлена после переговоров между президентами РФ и Турции 22 октября.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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