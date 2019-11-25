Сирия, 25 ноября. Турецкие военные выявили новые тоннели курдских радикалов на севере Хасаки. Населенный пункт Сур в Идлибе был зачищен от джихадистов. Взрыв фугаса произошел недалеко от города Айн-Исса в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осуществили боевые вылеты на северо-востоке Латакии.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла населенный пункт Сур на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании территорий вблизи города Айн-Исса в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: обнаружили новые тоннели курдских боевиков у города Рас аль-Айн на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Возобновились вооруженные столкновения между правительственными силами и боевиками исламистских бандформирований в северной части Латакии. По информации Twitter-канала (baladinetwork), вертолеты ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в районе города Кабана, нанеся удары по военным объектам исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и связанной с ней группировки «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ). Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются. Предполагается, что, как и в случае с Западным Алеппо, джихадисты намеренно провоцируют боевые действия, дабы вынудить САА передислоцировать сюда подкрепление, тем самым отвлекая от наступления в Идлибе.

Провинция Алеппо

Французская благотворительная организация Chretiens d'Orient провела гуманитарную акцию в административном центре региона. Волонтеры движения собрали наборы с продовольствием и выдали их нуждающимся жителям города. Как известно, в Алеппо также регулярно доставляется гумпомощь от РФ. Ее завозом и распределением занимаются сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Напомним, город полностью перешел под контроль правительственной армии в декабре 2016 года, однако боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся на западе от него, все еще препятствуют восстановлению полноценной мирной жизни.

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают зачищать оккупированные исламистами территории Идлиба под прикрытием российских ВКС. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), ожесточенные бои на линии соприкосновения сил с боевиками обернулись освобождением еще одного населенного пункта под названием Сур. Напомним, ранее сегодня под контроль правительственных сил перешли Умм аль-Халахиль, аз-Зарзур, тогда как накануне исламисты потеряли город аль-Мушейрифа. Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что в настоящий момент ВКС РФ ведут работу в районе населенных пунктов Маар-Зита и Кафр-Набаль.

Провинция Ракка

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что деревне аль-Маалик недалеко от города Айн-Исса произошел взрыв фугасной мины. Детонация взрывного устройства привела к гибели одного и ранению еще одного мирного жителя. Предполагается, что фугас был установлен боевиками «Демократических сил Сирии»**** (SDF), которые вступили в вооруженное противостояние с протурецкими силами на данном направлении. Более подробная информация пока уточняется.

Twitter-канал (Step_Agency) передает, что в настоящее время в районе Айн-Иссы вновь отмечаются вооруженные столкновения между союзниками Турции и курдскими бандгруппами. Стало известно, что последние стычки привели к уничтожению четырех боевиков из Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Хасака

Информационное агентство Anadolu Agency сообщает о том, что в окрестностях города Рас аль-Айн, который находится у сирийско-турецкой границы, были найдены новые тоннели террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). В соответствии с данными, предоставленными Министерством национальной обороны Турции, турецкие военные продолжают обследовать зачищенные от боевиков приграничные районы с целью их разминирования и выявления тайников курдских радикалов. По информации Twitter-канала (aa_russian), в целом в зоне безопасности на севере САР туркам удалось обезвредить около двух тысяч СВУ и мин, заложенных боевиками РПК.

Напомним, Рас аль-Айн перешел под контроль турецких войск и союзных им формирований во второй половине прошлого месяца в рамках антитеррористической операции «Источник мира», которая была приостановлена после переговоров между президентами РФ и Турции 22 октября.