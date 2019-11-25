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В Роскосмосе назвали причину переноса запуска грузового корабля «Прогресс МС-13»

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В Роскосмосе назвали причину переноса запуска грузового корабля «Прогресс МС-13»Москва, 25 ноября. Запуск космического грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесен в связи с обнаружением технических неполадок. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» должен был стартовать с космодрома «Байконур» 1 декабря. На его борту находятся различные грузы, в том числе новогодние подарки для экипажа Международной космической станции (МКС).

«В ходе предполетной подготовки грузового корабля «Прогресс МС-13» на космодроме «Байконур» специалистами РКК «Энергия» было выявлено замечание к бортовому кабелю. Несоответствие было устранено после замены кабеля», — говорится в сообщении.

Запуск космического корабля перенесен на 6 декабря 2019 года.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует протестировать лазерную связь между кораблем «Прогресс» и Международной космической станцией. Специалисты протестируют новый способ передачи информации в 2023 году. В ходе эксперимента цифровые данные будут передаваться на дистанциях от 10 до четырех тысяч километров.

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