Совет Федерации утвердил закон о запрете продажи смартфонов без российского ПО

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Москва, 25 ноября. Совет Федерации в понедельник утвердил законопроект, который запрещает продажу смартфонов без предустановленного российского программного обеспечения.

Определение необходимых для установки программ, а также списка устройств, попадающих под действие законопроекта, авторы документа доверили правительству РФ. Предполагается, что предустановка отечественного ПО станет также обязательной для производителей компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV, пишет газета «Известия».

Напомним, что 21 ноября законопроект был принят Госдумой в третьем и окончательном чтении. В случае подписания президентом он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Депутаты Госдумы полагают, что данная инициатива будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

В правительстве РФ отметили, что до сих пор вопрос предустановки российских программ не рассматривался в законодательстве страны, хотя речь идет о защите прав потребителей.

20 февраля 2015 года ФАС России возбудила дело против американской компании Google по заявлению «Яндекса». Заявитель утверждал, что Google запретил предустановку всех сервисов «Яндекса» на мобильных устройствах Fly, Explay и Prestigio. Антимонопольный орган признал Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и потребовал устранить нарушения. Американский гигант оспорил данное решение. В итоге в апреле 2017 года стороны достигли мирового соглашения, и дело было закрыто.