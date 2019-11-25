Премьер Финляндии назвал условие нормализации отношений России и ЕС

Москва, 25 ноября. Нормализация отношений России и Евросоюза зависит от урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время совместной пресс-конференции с главой Кабмина РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

Он назвал условие восстановления отношений Москвы и Брюсселя. По словам премьера Финляндии, у России — «ключевая роль» в урегулировании конфликта на Украине.

«Нормализация отношений зависит от разрешения конфликта на Украине. Он создает напряженность между РФ и ЕС», — цитирует слова Ринне ТАСС.

Антти Ринне также пригласил Москву принять участие в международной коалиции министров финансов по изменению климата. По его мнению, страны, если будут действовать вместе, смогут «многого достигнуть по вопросам экологии».

Ранее стало известно, что встреча лидеров «нормандской четверки» должна пройти в Париже 9 декабря.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс отказался подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек. Найти решение кризиса пытаются в рамках международных встреч, в том числе — в «нормандском формате».

На фоне ситуации в Донбассе отношения Киева и Москвы значительно осложнились. Власти Украины стали безосновательно обвинять РФ в якобы «агрессии» и «вмешательстве» во внутренние дела страны. В ответ Москва не раз указывала, что не является стороной гражданской войны на юго-востоке Украины и желает соседнему государству скорейшего преодоления внутреннего кризиса.