Российские школьники разработали инновационный инсулин на форуме «ПроеКТОрия»

Ярославль, 25 ноября. В рамках лабораторной работы компания «Герофарм» предложила школьникам разработать молекулу уникального инсулина, который поможет больным диабетом людям жить полноценной жизнью, сообщил Федеральному агентству новостей эксперт организации Роман Драй.

По словам Драя, идея разработать препарат, лишенный недостатков существующих на сегодняшний день аналогов, пришла по итогам наблюдений за многими инсулинозависимыми пациентами. Сами дети назвали свой продукт «Инсулин 2.0».

«Сейчас существует большое количество препаратов инсулина: мы уже не боремся за жизнь больных, как это было лет 30 назад. Но мы боремся за качество жизни этих людей», — пояснил он корреспонденту ФАН.

Прежде чем приступить к работе, дети созвонились с реальным больным и побеседовали с ним о сложностях его жизни. Инсулинозависимые пациенты вынуждены делать по четыре-шесть инъекций ежедневно, что не только болезненно, но и чревато социальными проблемами.

Например, укол в ресторане может создать впечатление, что человек якобы наркоман. Кроме того, пациенты должны обладать чуть ли не знаниями высшей математики: прежде чем съесть какое-то блюдо, человек должен сделать инъекцию. Для этого он должен выяснить текущий уровень глюкозы в организме, вычислить, сколько в блюде белков, жиров и углеводов, а затем перевести полученные данные в хлебные единицы, умножить на свой личный метаболический коэффициент (который меняется даже в зависимости от времени года) и только потом сделать себе инъекцию. Однако и это не все: человек должен подождать еще минут 15–20, пока подействует препарат.

«Ребята сейчас разрабатывают инсулин, который будет лишен этих неудобств, — поведал эксперт. — Наша команда уже разработала методом биоинжиниринга молекулу, которая состоит из нескольких частей, а также механизм, как именно эту молекулу будут выводить. Описали доклинические и и клинические исследования — весь алгоритм действий. Они взяли нашу программу, забили туда аминокислотную последовательность, получили первичную и вторичную структуры. Они сами не ожидали, говорят: «Это просто чудо какое-то!»

Напомним, Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОрия» работает в Ярославле с 22 по 26 ноября. В рамках лабораторных работ команды школьников под руководством экспертов прорабатывают на практике собственные кейсы по направлениям ключевых вызовов, на которые в ближайшие годы предстоит ответить России: «Безопасность», «Экология», «Культурный код», «Здоровье», «Среда обитания», «Производственная революция».