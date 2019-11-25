Работа в маникюрных салонах может привести к раку и бесплодию, заявили ученые

Вашингтон, 25 ноября. Работа в маникюрных салонах может привести к развитию смертельных заболеваний и бесплодию, заявили ученые Колорадского университета в Боулдере.

К такому выводу они пришли, взяв пробы воздуха в нескольких маникюрных салонах, и выявили в них высокотоксичные пары и газы. Дело в том, что лаки для ногтей и средства для его снятия содержат летучие органические соединения, которые при комнатной температуре легко превращаются в эти опасные вещества, поясняют авторы исследования, опубликованном на портале ScienceAlert.

По словам специалистов, уровень бензола и формальдегида в таких салонах превышает пороговые значения, а постоянное воздействие этих веществ на организм приводит к значительному повышению риска развития онкозаболеваний в течение 20 лет. Помимо этого, ученые пообщались с сотрудниками таких заведений и выяснили, что почти 70% из них страдают от головных болей или раздражения кожи и глаз. 40% респондентов пожаловались на множественные симптомы. Эксперты отметили, что результаты, которые они получили, схожи с теми, что наблюдаются у сотрудников автосервисов и работников нефтеперерабатывающей промышленности.

При этом ученые подчеркнули, что обычным посетителям маникюрных салонов не стоит паниковать — в салонах они проводят не так много времени, чтобы нанести ущерб своему здоровью.

