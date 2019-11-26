На сайте WikiLeaks было опубликовано обращение одного из сотрудников комиссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии к руководителю кабинета ОЗХО Роберту Фэйрвезеру. В письме он указал, что его коллеги намеренно искажают данные о произошедшем в САР. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, автор послания жалуется на то, что в отредактированной финальной версии доклада организации об инциденте в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года сведения сообщались очень избирательно. Кроме того, в некоторых заключениях также приводились ложные выводы.

Например, в одной из глав отчета, где говорится, что у экспертов миссии будто бы есть подтверждения применения боевого хлора в ходе якобы имевшей место химической атаки в Думе, сознательно опускается фрагмент, поясняющий, что найдены лишь незначительные его частицы, которые можно обнаружить и в простом отбеливателе. Автор публикации признается, что считает такую подмену фактов откровенным лицемерием.

Также в первоначальной версии доклада отдельно подчеркивается, что эксперты ОЗХО не нашли достаточного количества доказательств того, что в найденных на месте «химатаки» баллонах действительно содержались отравляющие вещества. Из конечного варианта отчета эта часть, однако, исчезла.

Кроме того, сотрудник организации пытается обратить внимание своего начальника на то, что еще были вычеркнуты замечания членов миссии по поводу симптомов предполагаемых пострадавших, которые на самом деле отличались от того, что можно обычно увидеть при химических ожогах или химическом отравлении.

В финале своего письма он подчеркивает, что внесенные в текст отчета «коррективы» в значительной степени усиливают степень предвзятости, что может подорвать репутацию комиссии и всей организации в целом.

«Все превратились в нечто совершенно иное, нежели то, что было изначально разработано», — резюмировал автор обращения к Фэйрвезеру.

Сами сотрудники WikiLeaks, разместившие данное письмо, предполагают, что принципиальные изменения в итоговую редакцию отчета миссии ОЗХО могли быть сделаны в соответствии с распоряжением главы организации.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев практически не сомневается, что именно так и было. В комментарии для ФАН он отметил, что ОЗХО — это по меньшей мере «не самая свободная организация».

«Она не является объективной наднациональной структурой, какой должна быть, а, наоборот, задействована в провокациях одних стран против других, а именно в химическом «спектакле» Запада, призванном свергнуть легитимное правительство и президента Сирии Башара Асада. Тогда в Думе проамериканским наемникам не удалось применить химоружие самим, чтобы затем обвинить в этом Дамаск, и тогда они создали инсценировку, а прозападные эксперты уже следовали за ними по пятам, чтобы «найти» следы преступления якобы САА. Все дошло до того, что местные жители боялись использовать хлорку в бытовых целях для стирки, поскольку в качестве «доказательств» членам ОЗХО сгодилось бы почти все», — сказал наш собеседник.

Опубликованный WikiLeaks документ хорошо отражает ход деятельности организации по фальсификации расследования химических инцидентов в САР. Это еще одно твердое доказательство ее политической ангажированности, подчеркнул Александр Перенджиев.