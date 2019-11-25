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Поклонская поспорила с Пушковым о бойкоте Катамадзе

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Поклонская поспорила с Пушковым о бойкоте Катамадзе

Москва, 25 ноября. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская устроила спор с членом Совета Федерации Алексеем Пушковым о возможных санкциях в отношении грузинской певицы Нино Катамадзе.

Сенатор провел необычный опрос в Twitter, предложив подписчикам поставить лайк, если они считают, что Катамадзе стоит приглашать после ее слов о «России-оккупанте» и отказе петь на русском языке. Тем же, кто считает, что певицу приглашать не стоит, было предложено сделать репост. В итоге 481 подписчик высказался за то, чтобы и дальше приглашать Катамадзе в РФ, а 2,6 тыс. человек предпочли второй вариант.

Поклонская же сочла подобный подход неправильным.

«Господин Пушков, в международной политике поведение «обиженного ребенка» — это путь в никуда. Прошло уже достаточно времени, чтобы понять, что управление через запреты никогда не работало. Не сработает и в этот раз», — пишет депутат в Facebook.

Поклонская подчеркнула, что попытки запретить всех несогласных всегда дают обратный эффект. Вместо этого, считает парламентарий, Россия должна сотрудничать со всеми странами, особенно со своими соседями.

Что же касается направленных против РФ слов Катамадзе, то Поклонская сочла их «криком отчаяния» и обратила внимание на то, что свое заявление грузинская певица сделала на русском языке. Депутат предложила протянуть артистке руку помощи, а не пытаться ее запретить. Тем более, что никакие запреты не смогут переубедить десятки тысяч поклонников творчества артистки.

Ранее сообщалось, что грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России по политическим причинам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что певица, вероятнее всего, неверно оценивает политическую ситуацию. Он подчеркнул, что российские власти могут все разъяснить, если у нее возникнут вопросы.

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Источник: Facebook
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