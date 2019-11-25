Эстония глотая слезы прет в Арктику через земли России

Есть такая русская пословица: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». В смысле, «что позволено Юпитеру — не позволено быку», но тот все равно пытается и лезет…

После распада СССР быстро возникли «особые отношения» между Швецией и Эстонией. В Стокгольме всегда помнили, что до Ништадтского мира 1721 года земли, на которых ныне раскинулось независимое эстонское государство, находились под скипетром шведских королей.

И нет нужды, что их тогда «с концами» продали Петру I, — кульбиты истории привели к тому, что бывшая провинция Эстляндия снова оказалась в сфере влияния «трех корон». Влияния не только финансово-экономического, но и культурного. Включая культуру поведения, с поправкой на местный темперамент.

С начала XIX века Швеции пришлось расстаться с мечтой о «Балтийской империи» и вырабатывать новый стиль жизни, символами которого к концу ХХ века стали «шведский нейтралитет», «шведский социализм», «шведский стол», «шведская семья» и группа АВВА на пару со «стокгольмским синдромом». А еще, конечно, неизменные и неуловимые советские подводные лодки в территориальных водах шведского королевства. Что характерно, они появлялись всякий раз, когда в этом возникала какая-то необходимость.

Советского Союза в 1991 году не стало, но «гештальт подводных лодок» остался и снова был востребован, когда Россия перестала ловить каждое слово с Запада и беспрекословно выполнять его команды.

Шведский опыт был востребован и на Украине, где, по мнению Киева, сосредоточен чуть ли не стотысячный контингент конно-водолазных бурятских танковых дивизий, которые почему-то никак не удается разглядеть потомкам древних укров, Мазепы и Бандеры; и на туманном Альбионе, где агенты ГРУ «хайли-лайкли» травят полонием и «новичком» несчастных предателей, от Литвиненко до Скрипаля; и в самих США, где «русские хакеры» избрали президентом Дональда Трампа…

Понятно, что это все — не от хорошей жизни, «не мы такие — жизнь такая». Но когда буквально в одной точке пространства и времени происходит накладка двух аналогичных «информационных волн», все становится наглядным и смешным.

Вот арестовали бывшего министра РФ по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. За коррупцию. В ходе расследования всплыла роль Swedenbank, через эстонское отделение которого Абызов, как утверждается, незаконно вывел из страны 770 млн долл. И что? Правильно, шведские военные обвинили российское судно в нарушении морских границ своей страны. А раз так, то какие могут быть претензии к Swedenbank, ведь эти русские совсем берега потеряли?! Давно Стокгольмский арбитраж их «Газпрому» миллиардных штрафов в пользу Украины не выписывал…

Так это делается в Швеции, чей опыт оперативно, как умеют, перенимают эстонские коллеги. Вот с чего бы, спрашивается, министерство иностранных дел Эстонии вспомнило про Пыталовский район Псковской области, часть территории которого в межвоенный период входила в состав независимого эстонского государства, которое в 1940 году вошло в состав СССР: мол, 5% нашей территории оккупируют злые русские? Вот с чего, если все договоры по этому поводу давно подписаны, и мертвого осла уши к ним пришиты?

Оказывается, Эстония решила добиться статуса страны-наблюдателя в Арктическом совете: мол, мы — «самое северное из неарктических государств», имеем научные, экономические и прочие интересы безопасности в Заполярье, которые считаем нужным продвигать через эту международную организацию. А чем, и правда, Эстония отличается от Китая, Индии, Японии, Германии, Франции и других серьезных государств, получивших такой статус в Арктическом совете? Сингапур же там есть?

Одна проблема: Россия может быть против, прекрасно понимая, что эстонцы-«наблюдатели» в Арктическом совете будут следовать американской «повестке дня». Оскорбленное, но исполненное достоинства лицо маленькой европейской страны, аккуратное сглатывание горьких слез… Попытки пролезть в Арктику через территорию России… Пустите в Арктический совет, дайте транзит, постройте железнодорожный тоннель под Балтийским морем от Хельсинки до Таллина, 80 же километров всего…

Нет, все понятно. И смешно, и грустно одновременно. Особенно — в исполнении «балтийских государств». А уж конкретно в эстонском — это вообще своего рода копченый угорь или вареный рак: идеальное соответствие формы и содержания.

И да, раки не краснеют — пока их не сварили.