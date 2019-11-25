Власти Украины назвали приоритетом подписание контракта на транзит российского газа

Киев, 25 ноября. Подписание нового контракта на транзит российского газа до конца 2019 года является абсолютным приоритетом для властей Украины. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку (транзит газа — Прим. ФАН)», — заявил министр.

При этом Оржель выразил уверенность, что Украине удастся пережить предстоящую зиму даже в случае отсутствия нового контракта на транзит российского газа с «Газпромом». По его словам, к настоящему моменту в украинских газовых хранилищах накоплено 21,4 миллиарда кубометров газа.

«Это означает, что у нас на 30% больше запасов газа, чем необходимо даже в условиях прекращения транзита», — утверждает Оржель.

Напомним, контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для подписания нового контракта должны быть урегулированы все судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом».

В сентябре 2019 года в Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и Европейской комиссии, на которых обсуждались условия использования украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта. Однако переговоры не принесли никаких результатов. Российская стороны неоднократно отмечала, что судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» значительно осложняют диалог.