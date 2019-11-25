Россия удовлетворена решением арбитража в Гааге по «керченскому инциденту»

Москва, 25 ноября. Россия удовлетворена решением межгосударственного арбитражного трибунала в Гааге, сформированного по инициативе Украины для разбирательства с РФ по «керченскому инциденту». Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Первое постановление арбитражный трибунал принял 22 ноября. Им утверждаются порядок работы и правила проведения арбитража.

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража», — говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве рассказали, что требования Киева относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства были оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами Москвы и предусмотрел возможность разделить процесс на две отдельные стадии: юрисдикционную и рассмотрение спора по существу.

Каждой стороне было предоставлено полгода, чтобы подготовить свои меморандумы, — это решение соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 года. По информации МИД России, Украина настаивала, чтобы срок составлял два месяца.

«Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве», — добавили в МИД России.

Ранее состоялась передача украинской стороне трех кораблей, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива за провокацию. Бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны 17 ноября, сообщали СМИ.

В ноябре прошлого года два украинских бронекатера и буксир нарушили правила прохода кораблей из Черного моря в Азовское: они направились в сторону Керченского пролива и стали опасно лавировать, оставив без внимания законные требования российской стороны прекратить движение. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь, а члены их экипажей — арестованы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента Украины. 7 сентября украинские моряки, арестованные по данному делу, были переданы Киеву в рамках одновременного обмена задержанными и осужденными лицами.