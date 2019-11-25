В Госдуме назвали абсурдом предложение «Нафтогаза» погасить «долг» «Газпрома» газом

Украинская сторона пытается манипулировать в газовых переговорах, чтобы выделить для себя какие-то удобные стартовые позиции. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Предложение «Нафтогаза»

Украинская компания «Нафтогаз» направила «Газпрому» ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии», — сообщил Витренко.

Кроме того, он заметил, что Киев может заключить договор по транзиту на один год. Однако условия должны «соответствовать европейским правилам».

«Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» примерно 3 миллиарда долларов. Нас устраивают денежные средства, но, если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — отметил Витренко.

По его словам, Украина успевает сертифицировать нового оператора газотранспортной системы до конца года. Витренко обратил внимание, что это позволит подписать долгосрочный контракт на транзит.

Манипуляция Украины

Предложение «Нафтогаза» оплатить «долг» «Газпрома» — абсурд, считает Новиков. Это не Россия должна 3 миллиарда долларов Украине, а наоборот.

«Не первый раз украинская сторона в этих переговорах пытается манипулировать, чтобы выделить для себя какие-то удобные стартовые позиции в следующий раз. Кроме прочего, она понимает, что никаких экономических предпосылок для подобной постановки вопроса нет. Тем не менее это дает возможность Украине создавать определенный информационный фон».

По мнению депутата, этот фон выгоден «Нафтогазу» и тем, кто за ним стоит. Причем его направляют как внутрь Украины, «чтобы промывать мозги собственным гражданам», так и в рамках Европейского союза — для демонстрации своим идейно-политическим и финансовым спонсорам, что украинские власти являются надежными проводниками антироссийской политики. И в газовых вопросах это в полной мере проявляется.

«Поэтому это заявление «Нафтогаза» надо рассматривать как политическое. Экономический подоплеки здесь нет. И это всем прекрасно понятно. Что касается продления газового контракта Украины и России, то не хочу гадать. Думаю, в данном случае Россия может пойти на контракт на приемлемых условиях. Могут быть другие варианты. Посмотрим», — заключил Дмитрий Новиков.

Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение о продлении транзитного контракта. В российской газовой компании уточнили, что готовы заключить новый договор с Украиной на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Впрочем, украинская сторона сообщила, что Киев изучает разные схемы, но не обнуление.

Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце текущего года. Киев, Москва и Европейская комиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но успехом они так и не увенчались.