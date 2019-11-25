Американские СМИ заявили о развороте «Газпрома» на Восток

Вашингтон, 25 ноября. Американское издание The Washington Post полагает, что «Газпром» осуществляет постепенный разворот на Восток. Так журналисты США оценивают масштабный проект «Сила Сибири», который Россия реализует совместно с Китаем, пишет «ПолитРоссия».

WP отмечает, что до недавнего времени основным потребителем российского газа была Европа. Однако напряженные отношения с Украиной, которая предоставляет транзит голубого топлива, создает «Газпрому» проблемы. В то время как Китай с его постоянно растущим спросом на газ является не только альтернативным, но весьма выгодным рынком сбыта.

«Этот проект является страховкой для России, которая переживает сложный период в отношениях с Европой. Если раньше большая часть российского газа шла на запад через Украину, то теперь страна получит доступ к альтернативным рынкам сбыта своей продукции», — говорится в материале.

Китай на сегодняшний день является крупнейшим потребителем и импортером энергии. Основными поставщиками СПГ для него являются Австралия, Катар, Малайзия и Индонезия. Однако Россия со своим географическим положением и огромными запасами газа на Дальнем Востоке, может составить им серьезную конкуренцию. Москва и Пекин уже ведут переговоры о строительстве дополнительной ветки «Силы Сибири», которая обеспечит топливом промышленную зону Восточного Китая.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, открытие газопровода запланировано на 2 декабря, пишет газета «Известия». Напомним, что «Сила Сибири» является совместным проектом «Газпрома» и китайской компании CNPC. Его протяженность составляет 2159 км. Экспортная мощность — 38 млрд кубометров газа в год.